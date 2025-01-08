促进旅游业发展成为尖端经济产业

为按越共中央政治局2017年1月16日发布第8号决议的目标真正成为尖端经济产业，越南旅游业应努力战胜许多挑战和障碍。

2024年，旅游业因取得令人瞩目的成绩成为了越南经济的亮点，其中，接待国际游客人数1750万人次（同比增长38.9%），国内游客人数1.1亿人次（同比增长1.6%），营业收入840万亿越盾（同比增长23.8%）。值得一提的是，越南继续被世界旅游大奖评为“亚洲最佳旅游目的地”、“亚洲最佳遗产目的地”和“亚洲最佳自然目的地”。

国家旅游局副局长范文水认为，旅游业发展的重要因素是法律文件制定、修改、补充和颁布的流程和程序要有突破性。

中央经济部社会司副司长阮孟雄认为，需要营造开放的法制环境，以支持与鼓励企业积极发挥旅游业的拉动作用；同时，研究出台形成大型企业的机制和政策；抓紧实现旅游业的数字化转型，同步提升各层级、各部门、各地方和各企业的数字化水平；继续完善签证政策，以吸引国际游客来越南。

按2024年6月13日越南政府总理批准的《越南旅游系统规划（2021-2030年和远期展望至2045年）》，越南旅游业力争2025年接待国际游客量达2500万至2800万人次，国内游客量达1.3亿人次，对GDP的贡献率达8-9%。为实现这一目标，使旅游业真正成为国家尖端经济产业，国家旅游局局长阮重庆表示，必须集中采取多项综合性措施。

各部门、各地方、各企业和各社区之间要密切且同步配合；出台旅游基础设施的优先发展政策，建成规模大、档次高、具有竞争力的旅游区；积极开展旅游促进与推广活动；修改投资和公共投资等法律文件；为投资商创造具有优势旅游产品作出贡献，肯定越南旅游业在世界旅游地图上的竞争力。（完）