促进制定越南衡量性别平等的指标体系

6月9日，越南翰林院社会科学院家庭与性别研究所在河内举行有关衡量性别平等的指标系统的科学研讨会。

越南翰林院社会科学院副院长邓春青在研讨会致辞时表示，目前越南正努力实施有关性别平等、保障妇女权益和可持续发展的承诺，实施越南共产党和越南政府关于促进性别平等的观点和发展方向。

今后10年，越南需对性别平等现状进行深度评价，从而采取有效措施来实施联合国所通过的可持续发展目标中的到2030年各性别平等目标和实施共有8个有关性别平等的2030年可持续发展议程国家行动计划中的各目标。

邓春青同时强调，展开实施“性别平等研究和总体评价，服务可持续发展”的国家任务，其中包括性别平等国家调查在理论和实践方面的必要性，有助于澄清性别关系现状和男性与女性在各领域的进步，从而对机遇和障碍进行分析，为制定各项适合的有关性别平等和经济社会发展的政策提供依据。

家庭与性别研究院的陈氏明副教授在研讨会上介绍了2023年性别平等国家调查。该调查属于“性别平等研究和总体评价，服务可持续发展”项目并首次在全国12个省市的48个乡（坊）进行，参加人数约9千人。

该项目的目的是澄清性别平等研究和总体评价中的理论和实践问题，制定关于性别平等的基本和全面的信息系统，从而向实施各项国际承诺、越南性别平等和可持续发展目标的评价工作提供数据；对各领域性别平等现状做出全面和总体评价。项目已提出符合2021-2030年，远期到2040年经济社会发展战略和到2030年可持续发展目标的促进越南性别平等措施。据此，各项预期的衡量指标包括制定在政治、管理与领导、教育培训与科技、经济和劳动就业、保健、家庭，应对气候变化、自然灾害、疾病和环境事件等领域的性别平等指标系统。

陈氏明副教授强调，该项目将有助于促进实施关于性别平等的国际承诺，为越南政府关于别平等，可持续发展的国际承诺实施结果评价工作提供科学论据等。

研讨会上，与会代表对社会保障中的性别问题、现状与空缺、了解和衡量越南性别平等等问题进行讨论。从而与会代表提出促进关于性别平等的法律框架和实施实践的建议，其中强调制定衡量性别平等的指标系统，确保可靠性、包容性、可行性和社会生活中各领域的融入性。（完）