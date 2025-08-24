传统集市融入电子商务浪潮

在科技快速发展和网上购物兴起的背景下，传统集市正面临诸多挑战，同时也迎来创新发展的机遇。岘港市正在实施“支持传统集市小商户实现数字化转型计划”，已帮助集市商户逐步融入电商活动。

为推动传统集市成为电子商务生态系统的一部分，岘港市工贸局同越南电子商务协会联合举办培训班，向岘港市一类集市的逾100个经营户传授结合社交媒体平台进行直播销售的技能。

培训内容包括现代化销售技能与解决方案、在经营中应用电子商务、数字支付方式，以及指导小商户组织并实践在TikTok、Facebook等社交平台进行直播带货，制作短视频推介、宣传和销售产品。

越南电子商务协会的调查结果显示，传统集市的销售额已下降逾40%，其中服装、时尚品和干食品受影响尤为明显。因此，推动在集市销售活动中的数字化转型极为必要。

越南电子商务协会与有关单位在岘港市联合开展调查、评估和培训活动，帮助传统集市小商户运用数字化解决方案进行线上销售与产品推广。小商户的经营思维也正随电子商务趋势而改变，越来越多商户逐步适应并开展线上销售。

为落实政府总理于2021年11月22日签发有关批准《2021-2030年时期促进贸易促进活动中的信息技术应用和数字化转型方案》的第1968/QĐ-TTg号的决定，岘港市已制定计划，推动在传统集市中电子商务的应用，建设文明贸易环境，并促进非现金支付方式。

岘港市电子商务平台（danangtrade.com.vn）继续高效运行，目前已有1948家企业、2738个产品/服务注册参与。同时，非现金支付、线上支付方式与“4.0集市”模式也得到推广，迄今已有超过1.5万户小商户配备二维码以便交易和线上支付。

目前，不少传统集市已结合传统与现代销售方式，以满足数字时代消费者日益增长的购物需求。

TikTok越南代表阮林清表示，TikTok正在设计一系列项目，旨在与地方联合支持经营者，尤其是传统集市小商户，通过电子商务平台开展线上销售。

为大力发展数字化集市模式，支持企业参与多渠道电子商务并推动传统集市的数字化转型等举措，不仅是贸易活动中的重要进步，也是缩小传统商业与现代数字经济差距的重要解决方案。（完）