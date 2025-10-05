传统玩具在中秋节市场上占据主导地位

连日来，首都河内中秋节市场愈发热闹，商品销量较上周翻了一番。以往，中秋节玩具产品常被进口商品所取代，而今年的消费趋势已转向具有浓郁越南文化特色的传统产品。



据观察，今年中秋节玩具市场中约有70%至80%为传统手工产品。消费趋势出现明显转变，民众对手工制品和传统商品的关注度日益提高。



据调查，今年玩具类商品的价格与去年相比波动不大，价格区间在2万至10万越南盾之间。



据小商贩介绍，今年虽然有许多新的中秋玩具产品，但传统的五角星灯仍是最畅销的商品，尺寸多样，从手持的小巧灯笼到用于集体游灯的大型灯笼都有。



玩具店店主阮姮表示，从农历七月起，店里就开始进货销售中秋节玩具。今年中秋节市场上，许多家长更倾向于为孩子购买传统、环保的产品。为了迎合这一新的消费趋势，并确保儿童的安全，店铺已减少进口玩具的比例，增加本国产的手工制品。

除了传统玩具外，市场上也零星出现一些现代玩具，价格相对较高。然而，这类产品的消费趋势已不再占主导地位。消费者如今更注重产品的来源、安全性和教育意义，而非单纯追求低价。其中，现代玩具如“超级英雄”类价格约10万至20万越南盾，而洋娃娃、LED鲤鱼灯等产品的价格在15万至25万越南盾一套。



近年来，大多数来自中国的进口商品因消费者担忧其来源和产品质量等问题，而不再受到青睐。据小商贩反映，这也是人们选择传统商品的重要原因之一。



可见，在中秋节商品市场上，传统产品正逐渐重新站稳脚跟。尽管一些“热门”潮流商品仍在销售，但消费者更倾向于选择手工制品和本国产品，这充分体现了“越南人优先使用越南货”的精神正日益受到重视。（完）