天曲被联合国教科文组织（UNESCO）列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。北江省是拥有该遗产的越南11个地方之一。近年来，该省采取了多项措施，继承和弘扬当地岱依族和侬族天曲的文化价值。

岱依族和侬族的宗教文化活动

天曲是北江岱依族、侬族精神生活中不可或缺的文化宗教活动。据北江省文化、体育与旅游厅介绍，岱依族和侬族的天曲分为仪式中使用和日常文化文艺活动中使用的两类。

天曲艺人陆文积表示，天曲的特色之一就是语言中蕴含着民族文化，孕育着岱依族和侬族人民的灵魂、情感和意志，向往繁荣、幸福的生活。

在社区中传播天曲价值

北江省文化体育旅游厅副厅长阮士琴表示，当天曲被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》后，该省已指导有关部门采取配套措施，保护和弘扬遗产价值，颁布多项计划和提案以落实对联合国教科文组织的承诺。

自2019年起，北江省电影文化中心每年都开设天曲天琴培训班。目前，该中心迎接了近200名学员。北江省山洞、陆岸、陆南、谅江各县的文化体育中心也为当地天曲俱乐部开设培训班。此外，天曲还进入校园里，培养年轻一代对天曲的热爱。

北江省鼓励岱依族、侬族建立天琴、天曲俱乐部。迄今为止，该省天琴天曲俱乐部约20个。近年来，部分社区旅游目的地已将天曲艺术引入旅游服务活动中并带来了良好效果，有助于打造地方文化特色。

北江省还经常举办系列文化、旅游、节庆、体育活动，为保护和弘扬天曲艺术创造条件。

2023年，北江省出台了关于非物质文化遗产领域民间艺术扶持政策的规定。目前，该省共有43名艺人获支持，其中天曲艺人有2名。

今后，北江省将进一步推进天琴天曲保护、传承和弘扬工作，落实好各项行动计划和方案，加强资金支持，举办天琴天曲表演交流活动，表彰在弘扬天曲遗产中做出贡献的组织和个人，努力将天曲遗产转化为社区旅游产品，以满足国内外游客的需求。（完）