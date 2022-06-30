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企业创新的“开放”趋势
《人民报》报道，《至2030年科技创新发展战略》指出，科技创新发展的主要任务和解决方案之一是大力开展开放式创新平台和开放式创新网络，吸引国内外所有投资资源创造新技术、新产品，形成新企业。这是第一次提到开放式创新解决方案，证实了其在包括企业创新在内的总体创新中的作用。
开放式创新是世界科技发展的新趋势。不再像传统的“封闭”式只关注单位自身的资源，或者“预订”一个组织或个人来解决企业的技术问题，企业之间需要握手合作，从外部挖掘所有创新来源，以最有效地提高产品和商品的质量，以最快速度将产品和服务推向市场的目标。例如，企业需要技术解决方案，那么同时要接触到国内外所有研究小组，提出多种解决问题的方法供企业选择。
在越南，一些企业正在顺应这一趋势，例如设立基金、支持研究机构和大学的项目、与各组织合作寻找最适合、最合理费用的技术，或者设立一个“开放”的研究室，邀请初创企业解决商业问题。
根据科学技术部的评估，随着技术的快速发展和市场需求的变化，许多大公司和企业也面临困难。仅依靠公司内部的资源让他们难以轻松跟上当前的变化和创新。因此，寻求外部支持和帮助的需求极为重要。其中，开放式创新是解决企业问题的高效模式之一。
近期，越南创新生态系统的组成部分已经形成，为开放式创新创造便利条件。例如，拥有许多技术产品的初创企业、研究组、大学和研究院愿意加入专家网络来解决企业问题。孵化基地和投资基金将有助于促进和支持企业更快、更完整地解决问题。
为推动开放式创新，需要将上述单位连接起来，最重要的是，企业需要积极发文，陈述自己面临的挑战，供各方解决。为了充分利用技术知识，企业需要形成一个开放式创新技术平台，将他们的想法带到外部，让其他企业使用或寻找外部技术。创新技术平台不仅有利于每家公司，还支持创新型初创企业接近在创新生态系统中的新合作机会。
国家应建立鼓励和支持企业参与开放式创新的机制。此外，应大力推动宣传工作，使企业意识到这是对其创新的必要补充，旨在在开发自己产品过程中更新最新技术趋势。（完）
开放式创新是世界科技发展的新趋势。不再像传统的“封闭”式只关注单位自身的资源，或者“预订”一个组织或个人来解决企业的技术问题，企业之间需要握手合作，从外部挖掘所有创新来源，以最有效地提高产品和商品的质量，以最快速度将产品和服务推向市场的目标。例如，企业需要技术解决方案，那么同时要接触到国内外所有研究小组，提出多种解决问题的方法供企业选择。
在越南，一些企业正在顺应这一趋势，例如设立基金、支持研究机构和大学的项目、与各组织合作寻找最适合、最合理费用的技术，或者设立一个“开放”的研究室，邀请初创企业解决商业问题。
根据科学技术部的评估，随着技术的快速发展和市场需求的变化，许多大公司和企业也面临困难。仅依靠公司内部的资源让他们难以轻松跟上当前的变化和创新。因此，寻求外部支持和帮助的需求极为重要。其中，开放式创新是解决企业问题的高效模式之一。
近期，越南创新生态系统的组成部分已经形成，为开放式创新创造便利条件。例如，拥有许多技术产品的初创企业、研究组、大学和研究院愿意加入专家网络来解决企业问题。孵化基地和投资基金将有助于促进和支持企业更快、更完整地解决问题。
为推动开放式创新，需要将上述单位连接起来，最重要的是，企业需要积极发文，陈述自己面临的挑战，供各方解决。为了充分利用技术知识，企业需要形成一个开放式创新技术平台，将他们的想法带到外部，让其他企业使用或寻找外部技术。创新技术平台不仅有利于每家公司，还支持创新型初创企业接近在创新生态系统中的新合作机会。
国家应建立鼓励和支持企业参与开放式创新的机制。此外，应大力推动宣传工作，使企业意识到这是对其创新的必要补充，旨在在开发自己产品过程中更新最新技术趋势。（完）