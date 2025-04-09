亚洲开发银行预测2025年越南经济增长率为6.6%

亚洲开发银行（ADB）于4月9日发布《亚洲发展展望》（ADO）报告，在2024年越南经济实现了7.1%增长率之后，报告预测2025年和2026年分别增长6.6%和6.5%。



尽管如此，ADB也警告称，这些预测是在美国宣布新一轮关税措施之前做出的。在全球经济动荡、贸易与地缘政治紧张局势持续加剧的背景下，ADB专家认为，越南需要加快体制改革、有效利用自由贸易协定和外国直接投资资金，以增强经济韧性并维持可持续增长势头。



ADB驻越南首席代表尚塔努·查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）强调，越南政府设定的增长目标有助于缓解外部风险。他认为，加快和高效实施体制改革，是短期内推动内需、提高中长期的国家治理效能以及促进私营经济发展的关键所在。

该报告还认为，加强越南在全球供应链中的作用已成为一项紧迫的政策优先事项。在全球经济驱动力不断变化的背景下，提升供应链中的附加值将决定越南经济发展的路线图和长期增长潜力。



关于4月2日美国宣布的新关税措施对越南的影响，查克拉博蒂强调，由于《亚洲发展展望》报告中的数据完成于该政策出台之前，而相关细节仍在不断变化，目前尚无法准确量化其对越南经济增长的具体影响。



越南在扩大贸易合作方面持续取得显著进展，已与多个重要贸易伙伴签署并推进实施多项自由贸易协定。这不仅提升了越南在国际市场上的地位，还有效吸引并利用现有外资以扩大出口活动。



亚洲开发银行认为，有效落实自由贸易协定并推动出口市场多元化，将助力越南深化区域经济一体化，降低外部冲击带来的风险。这些都是越南可积极利用的重要工具，以缓解美国新关税政策带来的影响，同时维持经济增长的可持续性。（完）