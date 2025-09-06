五城门文化遗产列车9月6日正式投入商业运营

每天，两对河内五城门文化遗产列车从河内站往返慈山站，分别于8时和13时30分启程。列车途经河内、龙边、嘉林、安园和慈山等站。



河内火车”（The Hanoi Train）又称“五城门文化遗产火车”共10节车厢，采用双层设计，其中5节车厢按5个主题设计，灵感来自河内历史上著名的五个著名城门，分别为官长门（亦称东河门）；苋菜门（Ô Cầu Dền）又称安宁门；东莫门（Ô Đống Mác），又称清朗门；纸桥门（Ô Cầu Giấy）；椰市门（Ô Chợ Dừa），又称盛光门。



列车整体设计以典雅的深色调为主，散发出浓郁的怀旧氛围。每节车厢均配备宽大车窗，方便乘客尽情欣赏沿途风景。



东莫门车厢。图自baodautu.vn

内饰设计融合了不同时期的文化灵感，既重现了历史记忆的片段，又注入了现代创新元素，将往昔记忆生动融入当代空间之中。



这是河内首次专门设计旅游列车，通过铁路旅程介绍河内文化，融合怀旧元素和现代设施，旨在为首都打造全新的旅游产品。



车票通过热线电话19002695出售，未来将接入越南铁路总公司售票系统。在票价方面，一层座位为55万越盾，二层座位为65万越盾，VIP车厢为75万越盾。



10岁以下和身高不足1.3米的儿童可享受票价85折优惠。6岁以下且身高在1.12米至1.32米之间的儿童免票，但需与成人同座。60岁以上乘客可享受票价9折优惠。（完）