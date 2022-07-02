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书法家武登学《阮廷炤诗选》一书荣获越南记录和世界纪录
《阮廷炤诗选》一书共有209页，用宣纸手工制作。书中的文字全用越南书法的形式书写的。这本书长1.8米宽1.4米重500公斤。其内容由两部分组成，包括：阮廷炤名著和后人对阮廷炤的赞美、评论和感受的诗篇。
值此阮廷炤诞辰200周年（1822~2022）之际，作者武登学于2022年6月将这本书赠送给槟椥省阮廷炤图书馆。
《阮廷炤诗选》一书荣获两项纪录：用越南书法形式书写最大的《阮廷炤诗选》的制作者和用越南书法形式书写的最大《阮廷炤诗选》诗集。
仪式上，越南纪录组织VietKings和世界纪录联盟Worldkings向武登学和槟椥省阮廷炤图书馆正式授予越南纪录证书和世界纪录证书。
越南诗人阮廷炤，于1822年在嘉定省(今胡志明市)出生，于1888年逝世。阮廷炤在顺化准备参加1849年的试举时惊悉母亲病故，即赶回居丧。在途中因悲伤及劳累过度，患疾致双目失明。1861年法殖民军侵占越南南部六省后，他用笔做武器与敌人作坚决斗争，写有诗作50多首、4篇祭文和2篇赋，充满爱国激情和战斗性。《祭勒约义士文》以悲壮激昂的情调，着意描绘义军的形象，这是越南文学史上的首创，成为19世纪下半叶抗法爱国文学的奠基石。此外，还有在抗法前写的长篇叙事诗《蓼云仙》、《渔樵问答》、《杨慈何茂》等。
阮廷炤作品在外国的知名度仅次于伟大诗人阮攸和胡志明主席。150年多以来，国内外几代研究人员一直在研究文化名人阮廷炤的生平和事业。
2021年11月23日，联合国教科文组织在法国巴黎通过了一项决议，其中将阮廷炤列入人类伟大的诗人和文化家名单。（完）
值此阮廷炤诞辰200周年（1822~2022）之际，作者武登学于2022年6月将这本书赠送给槟椥省阮廷炤图书馆。
《阮廷炤诗选》一书荣获两项纪录：用越南书法形式书写最大的《阮廷炤诗选》的制作者和用越南书法形式书写的最大《阮廷炤诗选》诗集。
仪式上，越南纪录组织VietKings和世界纪录联盟Worldkings向武登学和槟椥省阮廷炤图书馆正式授予越南纪录证书和世界纪录证书。
越南诗人阮廷炤，于1822年在嘉定省(今胡志明市)出生，于1888年逝世。阮廷炤在顺化准备参加1849年的试举时惊悉母亲病故，即赶回居丧。在途中因悲伤及劳累过度，患疾致双目失明。1861年法殖民军侵占越南南部六省后，他用笔做武器与敌人作坚决斗争，写有诗作50多首、4篇祭文和2篇赋，充满爱国激情和战斗性。《祭勒约义士文》以悲壮激昂的情调，着意描绘义军的形象，这是越南文学史上的首创，成为19世纪下半叶抗法爱国文学的奠基石。此外，还有在抗法前写的长篇叙事诗《蓼云仙》、《渔樵问答》、《杨慈何茂》等。
阮廷炤作品在外国的知名度仅次于伟大诗人阮攸和胡志明主席。150年多以来，国内外几代研究人员一直在研究文化名人阮廷炤的生平和事业。
2021年11月23日，联合国教科文组织在法国巴黎通过了一项决议，其中将阮廷炤列入人类伟大的诗人和文化家名单。（完）