九·二国庆假期各地景点迎来旅游热潮

9月2日假期，岘港、嘉莱、永隆、老街、安江等全国各地著名旅游景区吸引了大量民众和游客前来参观、体验。

据岘港市文化体育与旅游局的消息，8月30日至9月2日假期期间，岘港市共接待游客62万余人次，比2024年同期增长24%。其中，国际游客约16.8万人次，增长49%；国内游客约45.2万人次，增长17%。旅游总收入超过2.2万亿越盾，同比增长28%。

嘉莱省文化体育与旅游厅表示，今年国庆假期该省接待游客约达29.375万人次，其中过夜游客11.025万人次，旅游收入约6230亿越南盾，同比分别增长12.5%、9.5%和10%。

8月30日至9月2日4天假期内，永隆省接待游客逾17.64万人次，同比增长16.5%。其中，国际游客近1.2万人次，增幅超过38%。旅游总收入逾1730亿越盾，增长近20%；客房入住率达70%至75%。

据老街省文化体育与旅游厅的报告，国庆假期，该省接待游客预计达22.7898万人次，比2024年同期增长16%。沙坝、北河、木江界（Mù Cang Chải）和江溪（Suối Giàng）均吸引大量游客。其中，沙坝接待游客10.949万人次，居全省首位，其中国际游客6932人次，国内游客102558人次。

国庆假期，老街省旅游营业收入约达7020亿越盾，其中来自国际游客的营业收入约达410亿越盾，来自国内游客的收入达6610亿越盾。

安江省国庆假期接待游客约达38.5276万人次，比2024年同期增长4.4%，其中国际游客18090人次，增长14.6%。旅游总收入达5110亿越南盾，同比增长44.2%。（完）