九龙江三角洲努力增强城市地区应对气候变化能力

九龙江三角洲是越南全国最大的农业和海洋经济发展中心，但该地区正面临着影响城市可持续发展的气候变化和自然灾害等挑战。

越南建设部城市发展局副局长陈氏兰英表示，越南在30个受气候变化影响严重的国家中排名第23位，其中九龙江三角洲被视为遭洪涝、海水入侵影响最严重的三个三角洲之一。据预测，到21世纪末，海平面将上升0.5～1米，届时九龙江三角洲约39%的土地和35%的人口将受到影响。该地区全部13个省市将面临洪涝灾害风险。

目前，九龙江三角洲城镇化率为31.16%，比2015年提高4.6个百分点。

芹苴市是九龙江三角洲的经济社会中心。目前该市各部门开始在其发展战略中关注补充有关可持续发展、环保、应对气候变化等问题。

芹苴市正在实施许多项目，涉及城市改造升级、排水和污水处理、气候变化、增强城市适应能力等领域，同时积极参与国际组织和多边机制，分享和学习借鉴环保和应对气候变化经验及解决方案。

坚江省人民委员会副主席黎国英表示，该省采取了多项措施，致力实施“发展适应气候变化的越南城市（2021-2030年）”项目，如评估气候变化对现有城镇体系和新建城区发展的影响，从而计算城市适应能力，提出应对方案，制定风险预警图和数据库。

此外，坚江省逐步健全城市地区防洪系统，修建堤防，组织人员撤离自然灾害威胁区域，同时实施城市绿色增长、应对气候变化、节能减排、环保建材开发、再利用、循环利用等试点项目。（完）