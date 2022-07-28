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乂安省桩盆——越南民族历史教育的红色基地
桩盆国家级历史遗迹区位于乂安省都梁县美山乡，占地近22公顷，由：十三名青年突击队英雄烈士墓园区、纪念碑、纪念馆、钟塔等组成。
2014年底，桩盆历史遗迹区正式开放，并迅速成为全国各地人民，尤其是青少年、学生、大学生前来上香献花、缅怀英烈的红色基地。来自河内的范商玄分享说：“我的父亲也是一名青年突击队战士。我从小就听他讲他和战友们为国而战的故事。但我无法想象当年战士们所面临的艰苦。这一次，我和我的家人来到桩盆。通过这些故事和纪念品，我更了解了父兄前辈为今天的独立和自由所做的牺牲。”
2015年至今，乂安省共青团在青少年、共青团员和学生、大学生中启动了以“面向桩盆”为主题的运动，包括多种具体而切实的运动，如：参观遗迹区和感恩英雄烈士，在遗迹区建“青年花园”，吸引更多游客。乂安省旅游局也将桩盆历史遗迹区作为全省旅游链上的一环。这些目的地包括：炉门、胡志明主席故乡、桩盆和省西部生态旅游区。
2018年，国家主席阮春福在传奇的桩盆50周年纪念活动上发表讲话时，肯定青年突击队为越南民族夺回独立自由、统一国家的伟大的卫国战争中的巨大贡献。阮春福说： “与同禄三岔路口、八姑洞、广治古城等众多历史地名一起，桩盆永远是我们对子孙后代进行民族英雄传统、爱国精神、坚强不屈革命意志教育的红色基地，为我们的民族、我们的国家长盛不衰、辉煌灿烂发展壮大做出贡献。”
桩盆不仅是时常提醒人们铭记青年突击力量在解放越南南方、统一国家和履行崇高国际义务的事业中的重要功绩和奉献精神的地方，也是向年轻一代教育民族英雄传统、父兄前辈的爱国精神和坚强的革命意志的红色基地。（来源：《越南之声》）