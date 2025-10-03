主山国家公园成功救护并放归海洋逾1300只幼龟

自今年4月以来，位于庆和省永海乡的世界生物圈保护区主山国家公园已成功救护并将1301只幼龟安全放归大海。这些海龟属于绿海龟品种，是《越南红皮书》和《国际自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录》中的濒危物种。



据主山—福平国家公园管理委员会资源与生物圈管理处副处长范英勇透露，目前，主山国家公园正与各级部门及社区配合实施涉及绿海龟、玳瑁、橄榄蠵龟等物种的多项保护和科研项目，其中绿海龟每年都会到此产卵。



主山—福平国家公园管理委员会主任陈文接表示，主山国家公园是越南陆地上少数仍有海龟群体上岸产卵的区域之一。为保护这一珍贵物种，该单位正同步实施多项措施，旨在可持续保护海龟群体、栖息环境及其他濒危水生生物。

目前，主山国家公园已设立并维护海龟产卵海滩的严格保护区，建设保护站，同时成立了包括当地居民和来自全国各地数百名青年志愿者的护龟小组。此外，该公园还与科研机构合作，提高工作人员和志愿者在海龟救护、护理方面的知识与技能。



除专业工作之外，主山国家公园还加大了在渔民社区的宣传力度，鼓励他们一旦发现海龟上岸产卵或在海上遇险，应立即向救护力量报告。同时，已建立起覆盖全国多个海域的海龟接收网络，将获救海龟送至主山国家公园救护区进行治疗、康复和训练，再放归自然。除此之外，该公园管理委员会和志愿者团队还积极向学生、游客及当地社群宣传海龟保护的重要意义。



据统计，自2014年至2025年10月初，主山国家公园共记录到585次母龟上岸产卵，其中成功孵化203巢，累计有12749只幼龟被安全放归大海。（完）