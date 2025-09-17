新闻
为越美关系发展奠定基础，指明方向
除了在联合国的活动外，国家主席还将在美开展多项双边活动，涵盖政治、经济、科技及人文交流等领域。此访恰逢两国建交30周年及建立致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系2周年，具有巩固政治互信、拓展务实合作的重要意义，为今后双边关系的全面、可持续发展奠定坚实基础。
谈及两年来越美关系取得的主要成果，阮国勇强调，两国关系提升为全面战略伙伴关系，为双边合作注入了强劲动力。尽管双方国内均经历了领导层变动，但对彼此的尊重与关切日益增强，这体现在各级别的交流互动不断深化，高层互访频繁，为双边关系发展提供了战略引领。
在经贸合作方面，美国继续是越南最大出口市场。多家美国大型科技、能源、物流企业关注并扩大在越投资。另一方面，越来越多越南企业希望进入美国市场。双方在推动贸易平衡与可持续方面达成共识，为后续具体谈判奠定基础。
此外，两国人文交流发展迅速，留学生和游客数量持续增加，促进了两国人民之间的相互了解与友谊。
阮国勇指出未来越美合作的三大潜力领域。其一是经济、贸易与科技创新，这些领域契合越南发展战略与美国多元化、可持续供应链的目标，为越南成为全球价值链中可靠伙伴提供机遇，特别是在高新技术、清洁能源与可持续发展方面。
其二是文化与旅游，2026年美国将迎来建国250周年纪念，两国可借此契机举办丰富多彩的文化交流活动。同时，越南正大力发展创意产业，可借鉴美国在该领域极具丰富的经验。
其三是教育与培训，越南对高素质人力资源需求迫切，而美国先进教育经验可帮助提升越南人才培养质量，并加深两国青年一代的互相了解。
谈到旅美越南人对双边关系的贡献时，阮国勇强调，目前在美越南人接近300万人，其中的许多人在科技、经济、文化取得成就，为美国政治社会发展贡献力量。大多数越侨心系祖国，愿为祖国发展奉献自己的力量。相信，旅美越南人将继续发挥桥梁作用，为深化越美关系作出更大贡献。（完）