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为越南少数民族妇女共同发声 促进平等
奠边省芒昂县昂诺乡娜落村村民丛氏香：“我们用这笔贷款款项来发展庭院经济，家里的生活因此越来越好。”
奠边省芒昂县昂诺乡娜落村村民梁文云：“参加了性别平等宣传课程后，我主动与妻子分担家务，我们家的生活变得更加和睦与快乐。”
成立于2022年，由卢氏仙担任组长的娜落村咖啡种植合作社投入运营初期，由于资金不足而运营效率一直不喜人。2024年，获得“共同发声 促进平等”项目提供的3500美元的无息贷款，他们决定扩大咖啡种植规模，并参与 性别平等宣传课程。
奠边省芒昂县昂诺乡娜落村卢氏仙：“参加性别平等宣传课程后，我们对性别平等、夫妻关系以及父母与儿媳之间的关系有了新的看法。”
“共同发声 促进平等”项目在昂诺乡开展了多项活动，旨在提高当地居民对性别平等的认识，并通过贷款支持帮助他们发展经济。
奠边省社区发展基金会副经理宋氏享：“通过一年多的开展，‘为越南雄心’基金会通过一系列推动性别平等的活动，极大地改变了当地少数民族的生活。女性的发言权得到了增强，参与社会活动的比例也有所提高。未来，我们希望能够继续与‘为越南雄心’基金会合作，开展更多针对少数民族的公益活动。”
经过10年的运作，作为非营利组织，“为越南雄心”基金会承诺继续推进一系列重点项目，包括学校健康、人才培养、儿童保护和女性发展。希望通过这些项目，在个人、家庭、社区和法律政策四个层面实现积极的认知与行动转变，旨在提高妇女和儿童的生活质量，并为当地经济和社会发展做出贡献。（完）