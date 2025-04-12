中越友好人士希望中越友好情谊万古长青、世代相传

中共中央总书记、中国国家主席习近平即将对越访问，不仅是两国人民友谊的象征，而且展现此友谊历久弥新、代代相传的期望。

中越友好人士于淑惠女士在中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问前夕接受采访时如是表示。

于淑惠女士强调，此次访问，中共中央总书记、国家主席习近平是代表14亿中国人民的友好使者。

援引一句中国俗话“远亲不如近邻”和《越南中国》歌曲里的“共饮一江水，早相见，晚相望，清晨共听雄鸡高唱”时，于淑惠表示，这已说明两国地理位置和两国人民友好关系，这一传统友谊要传承和发扬。

中共中央总书记、国家主席习近平对越访问必定会更进一步促进中越两国在科技、工业、农业、交通、医疗等多渠道全方位的广泛合作，也会进一步促进两国人民的友好往来和互相了解。

于淑惠女士分享说：“睦邻友好关系使中越两国日益紧密相连。作为一个老百姓，我要记住两国人民的友好往来，并把友谊要传承下去。在两国政府和两国领导人的领导下，我们把几千年来形成的这种友谊发扬光大”。

于淑惠女士强调，无论国际形势怎么变化，这种友好邦关系是不能改变的。两国历代领导人已用血汗为这种友谊打下坚实基础。后来人要传承下去，力推文化交流、交通合作，以弘扬中越友谊。

于淑惠希望在两国高层领导的领导下，中越两国始终携手合作工促发展，希望两国“同志加兄弟”友好情谊将万古长青、世代相传

1968年20岁的于淑惠女士是从北京各大医院调动到桂林参加援越医疗工作的278名医务人员之一。那时，越南正处于进行抗战、实现祖国统一的时期。中国政府已给越南人民提供方方面面的援助。关键项目之一是在广西桂林设立南溪山医院，以治疗越南伤病员。（完）