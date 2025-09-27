中国驻越大使馆举行国庆招待会

越南部分中央部委、机关和地方领导，以及驻河内外交使团和国际组织代表也应邀出席活动。



黎怀忠在招待会上热烈祝贺中国党、国家和人民76年来取得的伟大成就。他指出，特别是自2012年党的十八大以来，在以中共中央总书记、国家主席习近平为核心的党中央领导下，中国人民成功全面建成小康社会，生活水平显著提升，幸福感不断增强；中国在全球安全、发展、文明和治理等议题上正发挥日益重要的作用。

李怀忠与参会代表合影。图自越通社

黎怀忠表示，近年来，在两党最高领导人的战略引领和直接关心下，越中双边关系持续深化，全面务实发展。具体体现在：政治互信和高层战略沟通不断加强，战略对接有力推进，经贸投资合作快速增长，社会民意基础持续巩固。双方保持密切交流，在尊重彼此正当利益和遵守国际法的基础上，积极妥善处理分歧。



黎怀忠强调，未来越南党、国家和人民愿同中国党、国家和人民一道，进一步加强全面战略合作伙伴关系，推动落实“六个更”方向，共同建设具有战略意义的越中命运共同体；双方将共同支持多边主义，加强应对传统与非传统安全挑战的国际团结合作，强化可持续发展资源动员，从而增强地区和全球国家间的全面联动，为各方带来切实利益。



中国驻越南大使馆临时代办王群在招待会上强调，中国和越南是山水相连的友好邻邦，是“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”，志同道合、命运与共。中国始终将越南视为周边外交的优先方向，愿同越方一道，全面贯彻落实两党最高领导人重要共识，坚持战略引领，不断深化全面战略合作伙伴关系，丰富具有战略意义的中越命运共同体的时代内涵。（完）