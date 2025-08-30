中国驻越大使何炜：越中关系从“红色记忆”到携手建设未来的决心

中国驻越南大使何炜日前在接受媒体采访时表示，应中方邀请，越南国家主席梁强将于2025年9月2日至4日赴华出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动并进行工作访问。越南政府总理范明政也将于8月31日至9月1日来华出席2025年上海合作组织峰会及相关活动。

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际将率中国党和国家高级代表团于2025年8月31日至9月2日对越南进行正式访问，出席越南八月革命暨国庆80周年系列庆祝活动，并与越方共同主持越南国会与中国全国人大联委会首次会议。

记者：应中方邀请，越南政府总理范明政将于8月31日至9月1日来华出席上海合作组织峰会。越南国家主席梁强将于9月2日至4日赴华出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动并进行工作访问。您如何评价这些高层访问的重要意义？

何炜大使：8月31日至9月1日，越南政府总理范明政将应邀出席2025年上海合作组织峰会。今年的峰会是上合组织成立以来规模最大的一次峰会。

24年来, 上合组织已涵盖10个成员国、14个对话伙伴和2 个观察员国，地区和世界影响日益提升，成功开创出一条共 护和平、共促繁荣、共惠民生、共享红利、共赢未来的和平 发展、新型合作道路,日益成为具有极大潜力和重要影响的多边平台。当前越南正大跨步朝着建党建国两个百年目标奋勇前进,范明政总理与会是越南在新形势下深度融入国际的 重要举措。

9月3日，越南国家主席梁强将应邀出席中国人民抗法西战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。世界反法西斯战争是正义战胜邪恶,光明战胜黑暗、进步战胜反动的 伟大斗争。在两国最艰难的时候,胡志明主席在中国多地支持中国人民抗战事业,中国人民坚定支持越南国事业,“同志加兄弟”成为两国永不磨灭的红色记忆。

在当前国际形势不稳定不确定性因素加剧的背景下,梁强国家 主席赴华出席相关活动,同世界各国爱好和平人士坚定不移走和平发展道路的决心，展示地区国家共同捍卫地区和平稳定的信念。

需要特别强调的是,今年4月,习近平总书记、国家主 席在时隔一年半之后再次对越南进行历史性访问。而在未来 短短一周内,中越还有多位领导人互访,如此频密的双边高 层交往在双边关系交往史上非常少见,体现了中越对彼此举 办重要主场活动的坚定支持,彰显了两党两国共同的红色记忆。特别是在变乱交织的国际形势下,这些重要高频互动具 有超越一般双边关系的重要意义,必将释放两国共同走好社 会主义道路的坚定信号,也将为世界注入更多确定性。

记者：中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际同志将于8月31日至9月2日访问越南。此访将对双边 关系发展起到什么作用,您对此有何期待?

何炜大使：应越共中央邀请,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际同志将率中国党政代表团于8月31日至9月2日访问越南,出席越南八月革命暨越南社会主义共和国国庆80周年纪念活动,同越南国会主席陈青敏同志共同主持中越立法机构联合委员会 第一次会议。

赵乐际委员长此次访越,代表中国党和政府向越南党和政府致以80周年国庆的热烈祝贺,充分体现了中方对两党两国关系和构建具有战略意义的中越命运共同体 的高度重视,充分体现了对越共中央的大力支持和深厚情谊, 将有力对外释放中越相互支持、携手走好社会主义道路、深入贯彻落实两党最高领导人重要共识、高水平构建命运共同体的明确信号。

推动具有战略意义的中越命运共同体建设走深走实是当前双边关系最重大的任务,这离不开包括政 党、政府、立法机构在内的两国各领域各部门机制化合作。中越间已形成了完整的全方位合作框架。两党定期举行高层会晤、理论研讨会、干部培训合作,两国政府之间建有双边合作指导委员会,两国企业界、民间也建立了大量常态化合 作机制。

特别是今年4月在习近平总书记访越期间,双方共 同宣布将中越外交、国防、公安“3+3”战略对话机制升级 为部长级,这是全球首个“3+3”战略对话机制,充分体现 出中越两个共产党领导的社会主义国家共同维护制度安全, 共同维护国家安全,共同维护国际和地区和平与稳定的坚定 信心。

打个形象的比喻,这些机制化合作犹如中越命运共同 体这座大厦的钢架结构和四梁八柱,共同推动中越命运共同 体建设从“大写意”向“工笔画”转变。此访期间,赵乐际 委员长将与越方共同主持中越立法机构联委会首次会议,推动两国立法机构之间的战略互信和协作迈向新的里程碑。

这标志着两国深化命运共同体建设机制化合作的“拼图”更趋完整,将为两国各自推进社会主义法治国家建设提供更大助力、推动中越友好航船在法治轨道上平稳运行开辟更大空间。

记者：您如何看待两国全面战略合作伙伴关系近年来的发展？未来应如何进一步深化重点领域的合作？

何炜大使：2023年12月，习近平总书记、国家主席对越南进行历史性访问，双方领导人一致作出在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体的政治决断，标志着新时代两党两国关系迎来又一个“高光时刻”，为两国社会主义事业发展带来了新动能，也为地区和世界繁荣稳定注入了正能量。

作为“一荣俱荣、一损俱损”的近邻，中越之所以要构建命运共同体，需要端起历史的“望远镜”和现实的“显微镜”细细体悟。首先，这是对双方患难与共过往的真诚致敬。在争取各自独立解放的伟大斗争中，中越两党两国并肩战斗、相互支持，缔造了“同志加兄弟”的传统友谊。

其次，这是对双方坚守共同理想的生动诠释。中越两党两国拥有共同的红色基因，始终坚持以人民为中心的发展理念，在探索符合各自国情的社会主义道路中，双方在理论和实践层面互学互鉴、共同成长，为壮大世界社会主义力量作出了重要贡献。

第三，这是对双方共谋光明未来的美好憧憬。中越双方都把彼此发展视为自身发展机遇，形成产供链相互嵌套、深度融合的格局，持续做大新兴产业合作等蛋糕，在推进各具特色的现代化道路上跑出了各自“加速度”，为双方合作向更高质量、更高层次发展奠定了良好基础。

从以往的实践经验中可以得出一个结论，唯有中越关系发展得好，两国各自的事业才能好，两国人民才能更多从中获益，这是一条被历史反复证明的铁律。当前，中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，着力确保“十四五”规划圆满收官。越南正开展越共十四大筹备工作，朝着迈入民族发展新纪元砥砺前行。在此背景下，中越友好越来越成为助推双方经济腾飞的强大引擎和探索各自道路的强有力支撑。未来双方合作将围绕三个方面展开：

政治上，坚持共产党领导和社会主义制度是中越两国最本质的特征，也是发展中越关系最坚实的政治基础。双方将继续加强治国理政经验交流，坚定支持对方朝着各自确定的建党建国“红色愿景”砥砺奋进。

务实合作上，近些年来，在中越关系高位运行带动下，两国务实合作步入提质升级快车道。中越作为赶超型经济体，相较于发展型经济体，之所以能够实现快速发展，人民生活水平能够得到快速提高，源于发展模式的独特优势。加强产业嵌套互补、提升经贸投资质效、加强高新科技合作条件优越、前景广阔、未来可期。越南同中国政治结构和发展道路具有相似性，吸引了大量中国企业前来投资。

双方产供链深度融合，并带动其他产业链向高端发展，这种情况很少见。

2024年下半年以来，以苏林总书记为首的越共中央以巨大的政治勇气和魄力，带领全国人民深入推进革新开放，加强党的领导，锚定科技创新、融入国际、立法执法、民营经济等四大“支柱性决议”，大力推进党政机构改革和地方省市合并，取得了一系列前所未有的成果和成就。我们相信，在以苏林总书记为首的越共中央坚强领导下，越南党和越南人民必将胜利召开越共十四大，推动国家稳步迈向民族发展新纪元，为地区与世界和平发展作出新的更大贡献。

记者：谢谢您！