中国重新成为越南农林水产品出口最大市场

据越南农业与农村发展部的报告，2023 年2月，越南农林水产品出口额超过 34 亿美元，同比增长5.7%。

预计2023年前两个月，越南农林水产品进出口总额累计达119.9亿美元，同比下降16.8%。其中，出口额约达62.8亿美元，同比下降22.5%；进口额约达57.2亿美元，同比下降9.5%。

对于出口市场，2023年前2月，亚洲市场占据最大市场份额，为47.4%，其他市场分别是美洲（21.1%）、欧洲（13.4%）、大洋洲（ 1.4%）和非洲（ 1.3%）等。

值得注意的是，今年前2个月，中国重新成为越南农林水产品出口的最大市场，中国从越南进口农林水产品金额达12.7亿美元，占越南农产品出口总额的20.2%。排名第二的是美国，出口总额为11.9亿美元，占19%的市场份额，其后是日本（ 5.63亿美元，占比9%）、 韩国（3.02亿美元，占比4.8%）等。

今年2月份，越南主要农产品出口额达17.9亿美元，同比增长25.9%。其中畜牧业出口额达2900万美元，同比增长46.5%；林产品出口额达近8.721亿美元，同比下降10.7%；水产品出口额达5.5亿美元，同比下降13.1%等。

出口额高于去年同期的产品有茶叶（出口额为2500万美元，同比增长5.1%）、蔬菜水果（5.92亿美元，增长17.8%）、木薯及木薯制品（2.83亿美元，增长32.7%）等。出口额低于去年同期的产品有咖啡（出口额为7.03亿美元，同比下降14.6%）、橡胶（3.94亿美元，降幅23.1%）、大米（4.17亿美元，降幅10.8%）等。

越南农业与农村发展部表示，为了进一步开发市场，促进农产品销售，该部将促进市场开发，消除壁垒，为国内消费和出口国外创造有利条件。

与此同时，充分利用各项自由贸易协定，特别是CPTPP和EVFTA协定，促进农林渔业主要产品出口。支持企业做好产品商标注册与地理标志保护工作。

按计划，农业与农村发展部将组团与中国南宁、云南海关举行座谈，重点讨论促进双方贸易对接，消除农林渔业产品出口的障碍。

预计2023年第五届越南国际果蔬生产加工展览会 (Hortex Vietnam 2023) 将于2023 年 3 月初举行，展览会期间还将举办越南果蔬出口论坛。农业与农村发展部将为此活动做好准备。（完）