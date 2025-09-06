中国学者：越南80年来取得了巨大的成就

刘英表示，越南自1945年独立以来，经历了从战后重建到经济改革、再到全球化融合的多个发展阶段。特别是在1986年实施“革新开放”政策后，越南经济实现了显著增长，逐步从一个以农业为主的经济体转变为制造业和服务业快速发展的新兴市场。越南80年来取得了巨大的成就：越南在过去80年中取得了多方面的成就，尤其在经济领域表现更突出。1986年“革新开放”政策的实施，标志着越南正式开启市场化改革之路。革新开放以来，越南的经济增速保持在较高水平，2024年越南GDP达到4594.72亿美元，较1986年的GDP水平实现了几十倍的增长。不仅如此，越南的人均GDP也从1986年的不足100美元增长到2024年的约4700美元。越南还成功加入多个国际贸易组织，包括但不限于东盟、WTO和RCEP、CPTPP等，特别是以越南为代表的东盟+中日韩澳新组成的全球最大的自贸区，为其出口导向型经济奠定了坚实基础。



对越南共产党的领导作用做出评价时，刘英表示，越南共产党在国家发展过程中起到了至关重要的作用。可以说没有越南共产党就没有越南今天的巨大发展成就，最为关键的是，越南共产党带领越南人民取得了革命胜利建立了越南社会主义国家。不仅如此，越南共产党作为执政党，矢志不渝地带领越南人民取得建设国家和人民赋予的胜利。首先，越南共产党推动了“革新开放”政策的实施，为越南经济注入了市场化改革的动力。其次，越南共产党通过政策引导，鼓励外资进入越南市场，推动了越南的工业化进程。2025年第一季度越南外商直接投资（FDI）新增注册资本金额达到109.8亿美元，同比增长34.7%。最后，越南共产党还主导了多项结构性改革，如精简行政架构、减少行政审批环节，以提高政府效率和市场活力。越南政府还设立了国家创新中心和高科技园区，推动半导体、人工智能等高科技产业的发展，这些改革举措，最后都惠及到越南人民，提升了民生福祉。



关于未来的发展前景，刘英指出，越南的未来发展充满潜力，但也面临一定挑的挑战。从经济角度看，越南的年轻人口结构（2025年越南人口突破1亿）和持续增长的消费市场是主要优势。在地缘冲突和高关税的冲击下，越南2025年第二季度越南GDP同比增长7.96%，为近二十年来的最高水平。越南的出口额也在持续增长，2025年前7个月越南出口金额累计值达到2624亿美元，这显示出其在全球供应链中的重要地位。然而越南还需应对诸如通胀压力、劳动力成本上升、基础设施不足等问题。未来，越南应继续推动产业升级，提高制造业附加值，并加强基础设施建设，以支撑长期经济增长。（完）



越通社