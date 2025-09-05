中国学者高度评价越中关系的发展前景

中国社会科学院马克思主义研究院教授、博士，越南问题专家潘金娥在接受越通社驻北京记者的采访时说，习近平总书记说过，中越关系超越了一般意义上的双边关系，是具有战略意义的命运共同体。

潘金娥认为，这是对中越关系最好的概括，具有深刻的含义。这种特殊性集中体现在四个方面，即两国关系的四个相关性：山水相连、文化相通、理想相同、命运相关。

回顾过去一百年来两国关系的历史，红色基因成为两国关系最为鲜明的特色，也是最本质特征，加上以上四点相关性，它构成了世界上独一无二的特殊关系。深刻理解两国关系的这种特殊性，把握两国关系的本质特征和运行规律，无疑将对推动和维护两国关系发展严重正确航道发展具有重要的战略意义。

潘金娥教授指出，中越两党两国领导人充分认识了两国关系这种特殊性的内涵，深刻铭记和传承毛泽东胡志明主席老一辈两国革命家在上个世纪20年代革命时期缔造和培育的革命友谊，在社会主义革命和建设不同时期提出了引领两国关系发展的正确指引，为两国自建交75来的关系按照正确的方向发展领航把舵，为两国政治安全、经济发展和人民福利发展做出重要贡献。

在过去不到两年的时间里，两党两国高层实现了多次互访。其中，2024年8月18-20日，国家主席苏林就任越共中央总书记不久就将中国作为首个出访国家，展现了越方对两党两国关系的高度重视。访问期间，两国发布了《关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明》。

2025年4月14-15日，习近平总书记、国家主席访问越南，推动中越全面战略合作伙伴关系不断深化。两国发表了《持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，双方再次重申，中越地理相连、文化相近、民心相通、制度相同、命运相关，是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，同为共产党领导的社会主义国家，都致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与进步的崇高事业。两国领导人形成共识：由毛泽东主席、胡志明主席等老一辈领导人亲手缔造并精心培育的“越中情谊深，同志加兄弟”传统友谊历久弥坚，是两国人民的宝贵财富，必须继承好、维护好、发扬好。

回顾两国建交以来的75年历史，尽管世界风云变幻，但两党两国始终相互支持，共同捍卫社会主义制度安全，坚持社会主义性质的改革和革新，实现了两国社会主发展模式的成功转型，这不仅符合两党和两国人民的根本利益，有利于地区和世界的和平、稳定与发展，而且为世界社会主义振兴做出了积极贡献。

关于未来的合作前景，潘金娥教授相信，两党两国领导人具有足够的智慧，不忘初心，继续把握好两国关系的本质特征和发展规律，按照联合声明中提出的政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好“六个更”指导方向，不断深化构建具有战略意义的中越命运共同体，为本世纪中叶中华民族实现伟大复兴，越南民族崛起新纪元贡献智慧和力量。（完）