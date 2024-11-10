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中国学者高度肯定越共中央总书记苏林对反浪费的号召

越共中央总书记苏林发表关于反浪费的文章非常及时，表明了越南新领导层在反腐败、反浪费方面的坚定立场。当今世界，腐败是一个世界性的难题，每个国家都有类似的情况，腐败无处不在。 中国浙江工业大学越南研究中心主任成汉平教授、博士就苏林总书记关于“反浪费”的文章中提到厉行节约、反对浪费在增强国家综合实力的作用等接受越通社驻中国记者的采访时如是表示。

成汉平教授强调，苏林总书记的文章，一方面表达了越共在这一问题上的一贯立场，另一方面也表达了新的领导层会继承胡志明主席倡导的优良传统，厉行节约，反对浪费。

越南致力于成为高收入的发达国家，以及二个一百年（2030年共产党建党一百周年和2045年越南社会主义共和国建国一百周年）的奋斗进程，在这个充满挑战的进程中，打击腐败、反对浪费非常重要，甚至事关这一进程的实现与否，极为重要，因而，苏林总书记提出这一号召非常及时，十分有必要，它对全党是一个重要的惊醒，意在提醒全党必须厉行节约、反对浪费，对腐败零容忍，才能实现两个一百年的伟大目标。

谈到关于越是文明进步，越要崇尚节约，节约文化是构建节约型社会的精神动力与智力支撑等的观点时，成汉平表示，他完全同意这一观点。作为一个研究越南的学者，他始终认为，中越文化相通，都受儒家文化影响深远，而在儒家文化思想中，节约是一种美德，“粒粒皆辛苦”从孩提时代就为我们所孰知，所崇尚。现在，社会越来越发展，越来越发达，文明程度也越来越高，物质也越来越丰富，但我们仍然要坚守初心，厉行节约，坚决反对浪费，这不仅是文明的标志，更是时代的需求，是节约型社会的核心内涵。

成汉平强调，基于上述观点，苏林总书记的教导高张远瞩，醍醐灌顶，对越共全党必将起到及其重要的惊醒作用。（完）

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弘扬援老越南志愿军和专家的奉献精神

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11月9日，越南友好组织联合会、岘港市越老友好协会同有关单位联合举行援老越南专家和志愿军成立75周年（1949年10月30日——2024年10月30日）纪念活动。岘港市政府领导、老挝驻岘港总领事以及居住在岘港的近百名援老越南前志愿军和专家参加了活动。
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