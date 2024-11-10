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中国学者高度肯定越共中央总书记苏林对反浪费的号召
成汉平教授强调，苏林总书记的文章，一方面表达了越共在这一问题上的一贯立场，另一方面也表达了新的领导层会继承胡志明主席倡导的优良传统，厉行节约，反对浪费。
越南致力于成为高收入的发达国家，以及二个一百年（2030年共产党建党一百周年和2045年越南社会主义共和国建国一百周年）的奋斗进程，在这个充满挑战的进程中，打击腐败、反对浪费非常重要，甚至事关这一进程的实现与否，极为重要，因而，苏林总书记提出这一号召非常及时，十分有必要，它对全党是一个重要的惊醒，意在提醒全党必须厉行节约、反对浪费，对腐败零容忍，才能实现两个一百年的伟大目标。
谈到关于越是文明进步，越要崇尚节约，节约文化是构建节约型社会的精神动力与智力支撑等的观点时，成汉平表示，他完全同意这一观点。作为一个研究越南的学者，他始终认为，中越文化相通，都受儒家文化影响深远，而在儒家文化思想中，节约是一种美德，“粒粒皆辛苦”从孩提时代就为我们所孰知，所崇尚。现在，社会越来越发展，越来越发达，文明程度也越来越高，物质也越来越丰富，但我们仍然要坚守初心，厉行节约，坚决反对浪费，这不仅是文明的标志，更是时代的需求，是节约型社会的核心内涵。
成汉平强调，基于上述观点，苏林总书记的教导高张远瞩，醍醐灌顶，对越共全党必将起到及其重要的惊醒作用。（完）