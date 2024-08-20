中国媒体：越中夯实“六个更”发展格局

越通社驻北京记者报道，连日来，中国共产党中央委员会机关报《人民日报》旗下《环球时报》发表许多关于越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问之旅的文章。

《环球时报》8月20日发表了题为《中越夯实“六个更”发展格局》的文章，其中援引了中共中央总书记、国家主席习近平在与越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈时的讲话报道，苏林作为越共中央总书记、国家主席首次出访来到中国具有重大意义，充分体现了两党、两国对越中关系的高度重视和头等优先，认为这是推动两国各方面关系发展迈上新台阶并走向纵深的重要时刻。

习近平指出，面对世界之变、时代之变、历史之变，中越两国保持经济快速发展和社会长期稳定，彰显了社会主义制度的优越性和社会主义事业的生命力。中方将越南作为周边外交优先方向，支持越南坚持党的领导，走符合本国国情的社会主义道路，深入推进革新开放和社会主义现代化事业。在各自国家发展振兴的关键时期，中越要按照“六个更”既定方向把准命运共同体建设的方向。

文章指出，近年来，近年来，中越双方除了保持密切战略沟通和高层交往外，还相互支持，积极探讨拓展共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作。国际社会尤其关注双方有关推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”方面的合作。

中国社会科学院大学教授潘金娥接受《环球时报》记者采访时表示，中越两党在建党初期就建立了密切关系，拥有共同的理想信念。这种传统友好关系源远流长，也证明了两国人民之间早已建立起互相帮助、共同探索国家发展道路的深厚友谊。

郑州大学越南研究所所长于向东对《环球时报》记者说，越南对华的外交政策紧密契合其总体外交战略和国家发展战略，既有推进经济社会发展、实现现代化发展目标的战略需要，同时也有坚持社会主义方向，坚持共产党领导的政治需要。在当前复杂变化的世界和地区形势下，中越都希望能够支持世界经济的繁荣发展，维护全球化进程。

关于越南与中国签署的14项合作文件，文章强调，这是双方加强经济联系，特别是通过铁路互联互通进军中亚和欧洲市场的重要前提。于向东强调，中越合作在构建命运共同体的大背景下正朝着全面深入的方向发展，其中基础设施建设作为核心部分。双方加强基础设施互联互通将为进一步深化双边经贸合作关系夯实基础。

南宁海关向《环球时报》记者介绍，广西与越南地缘相近，经贸合作密切。今年前7个月，广西对越南进出口同比增长32%，占同期广西外贸总额的41.3%。

《环球时报》在社评《稳固中发展的中越关系，值得期待》中强调，这是越共中央总书记、国家主席苏林以新的身份首次外访，彰显了双方在共同构建具有战略意义的中越命运共同体的基础上，推动两国关系取得更加丰硕成果的积极意愿，国际社会对此充满期待。

文章指出，近年来，中越间多领域的务实合作都取得了显著成果，并正在进一步加速。中国企业在越南参与太阳能发电项目和城市轻轨项目。中越国际班列3次刷新单月发运量；友谊关—友谊货运通道智慧口岸已进入大规模路面施工阶段，陆地边界口岸互联互通正加快推进。如今中国品牌的家电和智能手机在越南普及率很高，而越南的西瓜、榴莲等农产品因其季节性补充优势广受中国市场欢迎。两党两国几代领导人精心培育的友谊，为两国人民带来了实实在在的利益共享。

文章强调，越中关系呈现长期稳定向好的积极态势，既符合两国和两国人民的需要，也为其他国家进行周边外交的实践打了样，为双边关系的发展以及地区的和平、稳定与发展指明方向；同时希望双方关系取得新的进展，在各领域各层次的合作交流会进一步增多，共同推动亚洲现代化进程，为包括中国和越南在内的亚洲国家提供新的发展机遇等。（完）