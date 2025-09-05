新闻
中国媒体：越中关系成为国与国之间友好互助、团结合作的典范
习近平强调，中方支持越南走好符合本国国情的社会主义道路，开好越共十四大。双方要本着同志加兄弟的精神，深化治党治国经验交流，办好建交75周年暨“越中人文交流年”系列活动，给两国人民带来切实利益。
与此同时，在北京会见国家主席梁强时，中国全国人大常委会委员长赵乐际表示，中越始终坚持走符合本国国情的社会主义道路。中方愿同越方落实好习近平总书记今年4月访越成果，增进战略互信，坚定相互支持，携手发展振兴。中国全国人大愿加强同越南国会的交流，为深化具有战略意义的中越命运共同体建设作出积极贡献。
此前，中国央视报道，应越共中央和越南国会主席陈青敏邀请，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际于8月31日至9月2日率中国党政代表团访问越南，并出席越南八月革命暨越南社会主义共和国国庆80周年庆祝活动。
访问期间，赵乐际分别会见越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政；同国会主席陈青敏举行会谈。
赵乐际在各场会见中表示，中方愿同越方共同落实好两党最高领导人重要共识，按照“六个更”总体目标，深化治国理政经验交流，携手推进各自国家社会主义现代化建设，加快构建具有战略意义的越中命运共同体。
赵乐际强调，中越双方要以社会主义制度的优越性应对外部形势的不确定性，坚定支持彼此改革发展事业，共同抵御单边主义、保护主义逆流。
赵乐际指出，中方愿同越方加强发展战略对接，提升传统领域合作水平，加强新兴领域合作，共同维护多边贸易体制和全球产供链畅通。
与国会主席陈青敏举行会谈时，赵乐际表示，中国全国人大愿同越南国会提升机制化交流水平，互学互鉴立法、监督工作经验，为两国务实合作提供法律保障。
CCTV还指出，今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。中越地理相连、文化相近、民心相通、制度相同、命运相关。75年来，中越关系从“同志加兄弟”的传统友谊到具有战略意义的命运共同体，树立了国与国之间友好互助、团结合作的典范。（完）