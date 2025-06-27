中国媒体密集报道越南总理范明政在WEF第16届新领军者年会期间开展的活动

越通社驻北京记者报道，连日来，新华社、环球时报、中国新闻社、北京日报、天津政务门户网站等中国多家媒体纷纷发布了有关范明政总理出席在天津举行的世界经济论坛（WEF）第16届新领军者年会并在中国开展系列活动的大量新闻报道和分析文章。

中国媒体亲切地称范明政总理为“夏季达沃斯论坛的常客”。在当前全球经济面临诸多挑战的背景下，第16届夏季达沃斯论坛以“新时代企业家精神”为主题，为全球发展注入了思想动力，同时为包括越南在内的各国经济体提供了一个重要平台，共同探索新的经济增长点，以应对当下挑战，实现长期可持续发展。

新闻社（Chinanews.com）刊登题为《越南总理：亚洲各国应携手构建繁荣与可持续的“亚洲世纪” 》的文章，突出了范明政总理的观点，即亚洲各国应在当前诸多挑战的背景下加强团结与合作，携手共建一个繁荣、可持续发展的“亚洲时代”。

文章指出，越南总理的讲话强调，“亚洲具备强大的政治、经济、文化和社会基础，积累了实力、韧性和宝贵经验，以应对各种困难与风险。亚洲正努力与世界其他地区融合发展，为全球和平、稳定与繁荣作出贡献。“范明政呼吁亚洲各国团结协作，携手行动，一起发展，实现互利共赢。

为迎接繁荣与可持续的“亚洲世纪”，范明政提出五项倡议：坚定维护和平稳定的发展环境，处理争端、扩大合作；引领科技创新，推动数字转型、绿色转型，在循环经济与共享经济的发展中起到先锋作用，从“世界工厂”转型为全球数字创新中心；加强与全球价值链的融合，与世界携手前行；鼓励创业创新，为中小企业和青年群体创造更广阔的发展机会；加强文化与社会的联结，确保“以人为本”，推动共识，减少分歧。

范明政建议，建立“亚洲创新网络”，依托包括中国在内的主要国家，整合科研机构、高校和企业资源；建设“亚洲创新信息门户”，为中小企业和初创公司提供实质性支持。（完）