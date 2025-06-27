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中国媒体密集报道越南总理范明政在WEF第16届新领军者年会期间开展的活动
中国媒体亲切地称范明政总理为“夏季达沃斯论坛的常客”。在当前全球经济面临诸多挑战的背景下，第16届夏季达沃斯论坛以“新时代企业家精神”为主题，为全球发展注入了思想动力，同时为包括越南在内的各国经济体提供了一个重要平台，共同探索新的经济增长点，以应对当下挑战，实现长期可持续发展。
新闻社（Chinanews.com）刊登题为《越南总理：亚洲各国应携手构建繁荣与可持续的“亚洲世纪” 》的文章，突出了范明政总理的观点，即亚洲各国应在当前诸多挑战的背景下加强团结与合作，携手共建一个繁荣、可持续发展的“亚洲时代”。
文章指出，越南总理的讲话强调，“亚洲具备强大的政治、经济、文化和社会基础，积累了实力、韧性和宝贵经验，以应对各种困难与风险。亚洲正努力与世界其他地区融合发展，为全球和平、稳定与繁荣作出贡献。“范明政呼吁亚洲各国团结协作，携手行动，一起发展，实现互利共赢。
为迎接繁荣与可持续的“亚洲世纪”，范明政提出五项倡议：坚定维护和平稳定的发展环境，处理争端、扩大合作；引领科技创新，推动数字转型、绿色转型，在循环经济与共享经济的发展中起到先锋作用，从“世界工厂”转型为全球数字创新中心；加强与全球价值链的融合，与世界携手前行；鼓励创业创新，为中小企业和青年群体创造更广阔的发展机会；加强文化与社会的联结，确保“以人为本”，推动共识，减少分歧。
范明政建议，建立“亚洲创新网络”，依托包括中国在内的主要国家，整合科研机构、高校和企业资源；建设“亚洲创新信息门户”，为中小企业和初创公司提供实质性支持。（完）