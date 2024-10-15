中国外交部：李强总理访越取得积极成果

近日，中国国务院总理李强对越南进行访问是李强任内首次访问，访问取得了积极成果。中国外交部发言人毛宁14日在例行记者会上答记者问时如是表述。



越通社驻北京记者报道，此次访问凸显建设双边命运共同体战略意义。越南政府强调，越南党和政府始终将对华关系视为越南对外政策的战略选择和头等优先。



双方都认为，各自国家的发展是对方国家的发展机遇，是地区和世界发展的积极因素，一致同意坚持从战略高度和长远角度把握双边关系，坚定支持彼此推进各自国家社会主义建设和探索各具特色的现代化事业，落实好两党两国最高领导人重要共识，推动双边命运共同体建设取得更多务实成果。

毛宁表示，双方坚定两国在重大问题上的原则立场，一致同意加强在多边机制中的协调配合，积极开展三大全球倡议合作，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。



毛宁强调，双方一致同意深化全面战略合作。中越双方将加强发展战略对接，同步推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”和智慧海关等“软联通”，为提升贸易投资便利化水平、维护供应链稳定畅通提供坚实支撑；积极研究试点建设跨境经济合作区，拓展信息技术、新能源、数字经济、重要矿产等新兴领域合作；办好明年越中建交75周年暨“越中人文交流年”活动。（完）