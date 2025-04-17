中国外交部：习近平的此次访越圆满成功

据越通社驻北京记者报道，中国外交部发言人在例行记者会上介绍有关中共中央总书记、国家主席习近平从4月14日至15日对越南进行国事访问时指出，此次访问圆满成功，为中越命运共同体建设和两国社会主义事业发展带来新气象，为地区和世界繁荣稳定注入正能量。



中国外交部发言人林剑表示，这是习近平总书记、国家主席10年内第四次访问越南，也是今年首次出访的首站。访问期间，习近平总书记、国家主席同越共中央总书记苏林举行会谈，同越南国家主席梁强、总理范明政、国会主席陈青敏会见，并会见中越人民大联欢活动代表。两党总书记共同见证双方签署的45份双边合作文本展示、出席中越铁路合作机制启动仪式。

双方还发表关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明。



林剑表示，今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。双方一致同意，要坚定不移推进中越友好事业，支持对方走好符合本国国情的社会主义道路，将战略互信提升至更高水平，打造更加务实的安全合作支柱，以中国发展新质生产力和越南发展新型生产力为契机构建更加广泛深入的全方位合作格局，夯实中越命运共同体的民意基础，开展更加紧密的多边战略协作，妥善管控解决分歧，维护中越友好大局。



林剑强调，中方将同越方一道，认真落实两党两国最高领导人重要共识，赓续“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊，按照“六个更”总体目标，高质量推动全面战略合作，共同捍卫国际公平正义，确保中越命运共同体建设行稳致远。（完）