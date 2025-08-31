中国全国人大常委会委员长赵乐际抵达河内 开始对越南进行正式访问

8月31日中午，由中共中央政治局常委、中国全国人大常委会委员长赵乐际率领的中国党和国家高级代表团已抵达首都河内，开始于2025年8月31日至9月2日对越南进行正式访问，出席越南八月革命暨九·二国庆80周年庆典，并共同主持越南国会与中国全国人大合作委员会第一次会议。

中国全国人大常委会委员长赵乐际一行此次访越是应越共中央委员会和越南国会主席陈青敏邀请进行的。

越共中央委员、国会副主席陈光方；越共中央办公厅副主任邓庆全；越南外交部副部长黎英俊；国会国防、安全与对外委员会副主任敦俊峰等到内排国际机场迎接中国高级代表团。

陪同赵乐际访越的有全国人大常委会秘书长刘奇，全国人大外事委员会主任委员娄勤俭；中国驻越南特命全权大使何炜；中共中央对外联络部副部长马辉；全国人大财经委员会副主任委员翁杰明；全国人大常委会副秘书长胡晓犁；全国人大教科文卫委员会副主任委员李静海等。

在中共中央政治局常委、中国全国人大常委会委员长赵乐际访越前夕接受越通社记者采访时，越南驻华大使范清平表示，此次访问充分体现了两国相互重视以及在巩固和深化越中全面战略合作伙伴关系方面的坚定政治决心。

中国全国人大最高领导人正式访问越南，并且首次与越南国会主席共同主持越南国会与中国全国人大合作委员会会议，不仅有助于推动立法领域的合作，而且成为一大亮点，进一步彰显了双方在党、国家、政府、国会和人民等对外交流渠道上的合作取得丰硕成果。由此，为两国政治—外交、国防—安全、贸易、投资、科技、人文交流等各领域的合作夯实了坚实的政治基础，推动双边关系朝着更加牢固、稳定、务实、高效的方向发展。

中国驻越南大使何炜强调，中国全国人大常委会委员长赵乐际此次访问，正值越南国庆80周年，是中国党和政府向越南党和政府致以热烈祝贺的重要契机，充分体现了中国对两党、两国关系的高度重视，以及推动构建中越命运共同体的战略意义。

此次访问同时体现了中国对越南的坚定支持和深厚情谊；明确传递出两国相互支持、共同坚持社会主义道路、落实两党两国高层领导人共识的信息，并将越中命运共同体建设提升到新的战略高度。（完）