中国企业赴越南茶荣省考察椰子产地

由总领事魏华祥率领的中国驻胡志明市总领事馆代表团日前赴茶荣省考察椰子产地，了解当地新鲜椰子及其制品的供应能力。30家中国企业代表随团参加。

据茶荣省农业与农村发展厅透露，目前，该省椰子种植面积达2.75万多公顷，年产量达40.4万吨，位居全国第二。值得一提的是，其中近6000公顷已获得欧盟、美国和中国等的国际有机认证。此外，该省特色的马卡普诺椰面积达约1300公顷，年产量316万颗，经济价值高，并已获得了地理标志。

茶荣省是越南椰子产量和质量最高的省份，符合出口标准的有10个种植区，面积达1392公顷。此外，该省还有 专门服务于出口中国市场的2 个包装厂。该省的目标是到2030年将椰子种植面积扩大到2.8万公顷以上，年产量达到52万吨，力争符合VietGAP和有机标准，满足加工和出口需求。

中国驻胡志明市总领事魏华祥高度评价茶荣椰子，尤其是一种独特且稀有的产品——马卡普诺椰的质量。他呼吁中国企业加强与当地农民、合作社和企业的合作，鼓励投资深加工，提高产品价值。

茶荣省承诺为国际企业创造便利条件，希望中国在品牌保护、检疫标准、贸易和运输方面提供咨询和支持，促进农产品出口。

值此机会，双方企业签署了合作谅解备忘录，为双边贸易和投资开辟了诸多机会。（完）