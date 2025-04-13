中国—东盟中心秘书长：推动中越两党两国关系再上新台阶

在中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问前夕接受越通社驻北京记者的采访时，中国—东盟中心秘书长史忠俊表示，此访再次彰显了中国对推进中越命运共同体建设的高度重视，也再次诠释了“越中情谊深，同志加兄弟”的珍贵传统友谊。



史忠俊指出，中越是山水相连的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。近年来，中越最高领导人保持高频交往。此次中共中央总书记、国家主席习近平对越进行国事访问，是自他2023年12月历史性访越，去年8月越共中央总书记、国家主席苏林成功访华后的又一次重大访问，也是中国最高领导人在上周刚刚结束的中央周边工作会议后的首次出访。



今年适逢中越建交75周年暨中越人文交流年，也是越南共产党成立95周年，中国“十四五”规划收官之年。当前，中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，越南也正加快推进工业化现代化进程。中越两国社会主义建设事业都处在关键阶段。在两党两国最高领导人的战略擘画和亲自推动下，中越全面战略合作成果丰硕、亮点纷呈，多边协调配合紧密，不仅惠及两党、两国和两国人民，也为变乱交织的世界增添了稳定性和确定性。

史忠俊坚信，通过此访，两国最高层将从战略高度和长远角度为下阶段中越全面战略合作伙伴关系发展作出新的顶层设计，巩固中越传统友谊，增进战略互信，为构建具有战略意义的中越命运共同体锚定重点领域和方向，推动两党两国关系再上新台阶，共同促进地区稳定繁荣和人类和平与进步事业发展。



关于两国未来的合作前景，史忠俊表示，近年来，中越经贸合作不断迈上新台阶。中国自2004年起成为越南第一大贸易伙伴，越南自2016年起成为中国在东盟第一大贸易伙伴。



中越双边贸易额连续四年突破2000亿美元。中国海关数据显示，2024年中越贸易额达到2606.5亿美元，同比增长13.5%。其中，中国出口额1618.9亿美元，同比增长17.7％；进口额987.6亿美元，同比增长7.2％。中国是越南农产品第一大出口市场，占越蔬果出口总额的65.2%。目前越南建立了包括榴莲、燕窝、红薯、火龙果、龙眼、红毛丹、芒果、菠萝蜜、西瓜、香蕉等14种重点农产品正式出口中国市场渠道，这些产品约占中国从东盟进口农产品总量的五分之一。越南优质农产品得到了中国消费者的广泛青睐。越南也是中国在海外重要的投资目的地，2024年中国企业对越南直接投资超过25亿美元，保持较快增长。



史忠俊强调，中越经济发展各有优势，互补性强，经贸合作潜力巨大。中国—东盟自贸区3.0版的建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的提质升级，将给两国经贸合作带来更多发展机遇。



在史忠俊看来，面向未来，两国应进一步加强发展战略对接，促进互利共赢，持续扩大双向贸易和投资，积极探讨开展跨境经济合作区试点建设，共同打造安全、稳定的产业链供应链，进一步提升贸易投资自由化便利化水平。

双方应继续落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接，加强政策协调，创新合作模式。在加快推进两国铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”的同时，提升智慧海关等“软联通”，促进跨境电子商务与国内传统产业融合发展，在数字化转型、在线旅游、智慧城市、人工智能等领域加强合作，进一步挖掘数字经济的合作潜力。此外，越南制订了国家层面的绿色增长战略，随着中国—东盟自贸区3.0版增加绿色经济领域的相关规则和合作事项，中越两国在清洁电力、新能源汽车、环境治理、绿色转型、绿色金融等领域的合作空间和前景也非常广阔。



在民心相交方面，史忠俊表示，双方应抓住今年中越人文交流年和中国—东盟人文交流年契机，不断夯实民间友好。积极探讨深化教育合作，扩大留学生互派规模，推动职业教育产教融合、教师培训培养和数字教育领域合作；加强文化互动，通过联合文艺演出、非遗展示、影视作品互播等，增进文化理解；拓展旅游合作，鼓励更多中国游客赴越旅游，支持增开两国往来航班。优化跨境旅游线路，互推特色旅游产品，吸引游客双向流动；密切青年交流，通过各类青年交流对话活动，增进青年一代的理解和友谊，推动中越传统友谊薪火相传。（完）