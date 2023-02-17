东盟正式启动河流综合治理项目

通过流域综合管理（IRBM）减少东亚海域污染和保护河流环境的项目刚在菲律宾马尼拉启动，该项目旨在开发创新和实用的做法，助力社区、企业和政府共同努力使东南亚的河流重焕生机。

菲律宾环境与自然资源部副部长卡洛斯普里莫大卫（Carlos Primo David） 在仪式上发言时强调：“有效的治理使得我们能够继续使用流域提供的水资源和其他生态系统服务，尽管存在极端现象和气候变化方面的威胁” .

联合国开发计划署驻菲律宾首席代表塞尔瓦·拉马钱德兰 (Selva Ramachandran) 表示：“东盟国家的用水量正在迅速增加，而水量和水质方面的挑战可能会阻碍经济的增长”。

东盟负责社会文化共同体的副秘书长埃卡帕·潘他冯（Ekkaphab Phanthavong）强调“该项目证明东盟为改善地区水资源管理而采取的集体和前瞻性行动。”。

东盟水资源管理工作组组长因塔维·阿卡拉特（Inthavy Akkharath ）表示，该项目将整合有关河流和海洋之间重要联系的知识， 并分享管理地区其他河流治理的经验。

在全球环境基金（GEF）和联合国开发计划署（UNDP）的支持下，这个为期五年的地区项目将在包括柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾和越南6个东盟国家的主要河流流域建立IRBM机制。

该项目的执行机构东亚海洋环境管理伙伴关系（PEMSEA）将与东盟国家的政府和相关方密切合作，以加强治理和建设流域规划能力，促进流域管理机制。（完）