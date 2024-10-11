东盟峰会：越南政府总理范明政欢迎《澳大利亚至2040年东南亚经济战略》

越通社特派记者报道，10月11日上午，在出席在老挝万象举行的第44届和第45届东盟峰会及相关会议之际，越南政府总理范明政与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯出席《澳大利亚2040 年东南亚经济战略》实施一周年纪念活动。

据澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞介绍，去年，澳大利亚派出了220个企业代表团前往东南亚国家寻找投资机会，设立了20亿澳元的投资支持基金。在胡志明市、雅加达、新加坡3个新设立或即将设立的投资促进中心的有效支持，该地区吸引外资总额增加了超过10亿澳元。澳大利亚还为该地区提供了130份奖学金，实施了总额2250万澳元的湄公河次区域支持计划，并将东盟企业的签证有效期从3年延长至5年。

政府总理范明政在活动上高度赞赏《澳大利亚2040年东南亚经济战略》，强调东盟的发展离不开澳大利亚的积极贡献，特别是私营企业的贡献。

范明政总理建议澳大利亚注重发展平衡贸易，投资基础设施和物流互联互通项目，开展传统领域以及数字经济、绿色经济、创新等新兴领域合作。范明政还建议澳大利亚在2021年建立的《东盟-澳大利亚全面战略伙伴关系》的基础上，重视扩大教育培训合作、劳务合作和青年合作，为东盟-澳大利亚经济关系在未来几年实现新突破注入动力。（完）