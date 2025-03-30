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东盟外长召开紧急会议商讨缅甸泰国地震救灾工作 越南积极参与援助行动
会议听取了泰缅两国外长关于灾情的最新通报。截至30日上午，缅甸官方统计显示地震已造成1644人遇难，数百栋建筑和基础设施严重损毁，包括多家医院、基础设施和办公楼等。缅甸外交部大楼也受损严重，工作人员被迫在户外办公。
东盟各国对缅泰两国表示深切慰问，强调将全力支持两国救灾和重建工作。部分东盟国家已宣布向缅甸派遣救援队和提供人道主义援助。
会议就充分发挥东盟现有应急机制作用，强化AHA中心和东盟秘书处的协调职能和动员区域内外资源和国际援助等达成了广泛共识。
东盟秘书长和AHA中心执行主任报告称，地震发生后东盟已立即启动应急机制，派遣专家组赴缅评估灾情，并准备从区域储备库调运紧急物资。
在本次会议上，多个东盟成员国呼吁缅甸各方立即停止暴力行为，为人道救援工作创造便利条件，确保救援物资安全运抵灾区，为各方开展对话与和解奠定基础，使各方能够集中精力投入国家恢复重建工作。
杜雄越副部长在会上转达了越南政府和人民对缅泰两国政府和人民的诚挚慰问，表示越南将同两国并肩携手，使两国渡过当前难关。目前，越南正抓紧向缅甸提供必需物资援助，并派遣国防部和公安部的100余名官兵于30日当天赴缅参与救援。
杜雄越强调，东盟应发挥区域核心协调作用；有效运用现有机制和工具，尤其是AHA中心和东盟秘书处，统筹各方资源支持灾后重建；与缅甸共同制定长期重建计划。
杜雄越呼吁缅甸各方确保人道主义援助安全畅通无阻地送达所有受灾民众，并希望各方借此机会停止暴力、搁置分歧，共同参与国家重建，为缅甸人民营造和平稳定与发展环境。（完）