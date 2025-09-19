新闻
东盟制造业国际经贸展共设500间展位
值得一提的是，本次展会还吸引了20多家国内外大型采购单位的参与，例如三星、越南电子、松下、TOTO、越南虎牌、武藏汽车配件、富士胶片等。
这为配套行业企业乃至全国提供了一个直接接入全球供应链、建立可持续合作关系的机会。
河内市工贸厅副厅长阮乔莺在开幕式上致辞时表示，2025年，世界经济将继续受到许多大国高通胀、进口需求下降以及日益严重的气候变化的影响。
这些因素迫使企业投资绿色技术和可持续解决方案，同时生产成本也随之上升。对于越南和首都河内而言，当该市设定的国内生产总值（GRDP）增长目标为6.5-8%时，这一挑战更加艰难。
为此，河内市积极采取多项同步措施，以改善营商环境、推进体制改革、发展基础设施并提高人力资源素质。
得益于此，2025年前7个月，工业生产指数增长了6.5%，出口额达到近119亿美元，吸引外商直接投资37.5亿美元，同比增长91%。这些数字体现了坚持不懈、正确导向的努力，为展会的顺利举办奠定了坚实的基础。
组委会表示，展会不仅是展示和推广产品的平台，也是交流经验、分享新发展趋势的平台，涵盖高科技、自动化、绿色解决方案、节能等领域。
由此，河内清晰地展现了将配套产业发展与绿色转型和数字化转型相结合的定位，确保符合2030年工业化和现代化路线图的要求。
东盟制造业国际经贸展筹备周密，规模宏大，国内外商界人士踊跃参与，是促进合作创新、为首都新时期工业发展注入新动力的桥梁。（完）