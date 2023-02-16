东盟——理想旅游落脚点

新冠肺炎疫情得到控制后，2022 年东盟各国旅游业呈现起色。许多国家已完成并超额完成接待国际游客的目标任务。东南亚地区被评为理想的旅游目的地，因为这是拥有魅力无穷的自然风光和丰富多彩的文化特色的团结地区。

据联合国世界旅游组织(UNWTO)，在东盟报告中，从2022年初至今，地区各家酒店网上搜索率增长28%，各家酒店入住率也增长57%，地区旅游信心增长约40%。报告还强调东盟是理想的旅游目的地，因为这是一个团结的地区，各国地理相近，文化和饮食丰富，此外还拥有许多历史地名、美丽自然景观、生态旅游、现代城市和极限冒险活动等。

据泰国旅游局（TAT）预测在2022年，泰国接待国际游客人数达1150万人次，超过此前设定的1000 万人次的目标。泰国最大的客源市场是马来西亚，其次是印度、老挝、柬埔寨、新加坡、韩国、越南、美国、英国和俄罗斯等。泰国已成为全球最大旅游医疗目的地。泰国卫生部最近提出了“健康以繁荣”的概念，旨在通过促进医疗旅游发展为国家经济注入动力。在2021年的全球安全卫生指数中，泰国排名世界第5名。泰国预计明年接待2000万人次外国游客，旅游收入将达到2.38万亿泰铢。

印度尼西亚旅游与创意经济部部长桑迪亚加·乌诺（Sandiaga Uno）表示，2022年印尼接待国际游客量520万人次，比360万人次的目标增长近70%。为了发展“无烟工业”，印度尼西亚政府将在未来两年内拨出 15 万亿卢比（9.63 亿美元）用于发展优先旅游点。该国计划，2023年将接待740万名国际游客。

新加坡旅游局预计，新加坡在2022年将接待400万至600万旅客人次，印度尼西亚、印度、马来西亚、澳大利亚和菲律宾是新加坡前五大旅游客源市场，占到访新加坡旅客人数约56％。新加坡展开各种丰富的旅游观光项目，有望成为充满活力并颇具吸引力的旅游目的地。

马来西亚旅游艺术与文化部部长南希·舒克里（Nancy Shukri）表示，东盟国家可以共同努力、加强地区的旅游服务和旅游的营销和推广，这也符合东盟“所有梦想的目的地”的新口号。

东盟认识到旅游业在可持续发展和抵御危机能力方面的重要性。因此，在《2016-2025年东盟旅游战略规划》中，到2025年，东盟地区将成为一个优质的旅游目的地，致力于发展负责任、可持续、全面和均衡的旅游业，为东盟的社会经济福祉作出重大贡献。（来源：《越南画报》）