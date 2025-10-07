世行：2025年越南有望以6.6%的增速领跑东亚—太平洋地区

世界银行（WB、世行）日前发布2025年10月期《东亚与太平洋地区经济半年报》，其中预测2025年该地区经济增长率达4.8%，略低于2024年的5%。尽管增速有所放缓，但东亚（包括东南亚）和太平洋地区凭借其较强的抵抗能力和广阔的改革空间被世行视为“全球经济版图中的亮点”。

报告显示，2025年越南有望以发展中经济体中最高增速6.6%领跑地区。蒙古国和菲律宾分列其后，分别增长5.9%和5.3%；而中国、柬埔寨和印度尼西亚的增长率预计均为4.8%。在增速较低的国家中，太平洋岛国的平均增长率约为2.7%，泰国为2%。

世界银行预测，2026年整个地区的经济增长将放缓至4.3%，这反映出贸易壁垒、地缘政治不确定性等因素的影响，同时也表明一些国家仍过度依赖财政刺激措施，而非推进更深层次的结构性改革。

在充满波动的地区经济格局中，越南以生产和国内消费的强劲复苏成为一大稳定亮点。世界银行高度评价越南在保持宏观稳定、控制通货膨胀以及支持企业实现疫后复苏方面的政策调控能力。

世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家阿迪蒂亚·马图（Aaditya Mattoo）10月7日在报告公布新闻发布会上发表讲话时指出，越南约80%的新增就业岗位来自充满活力的年轻企业。这一积极信号反映出越南私营部门的强劲生命力。

阿迪蒂亚·马图认为，越南在产业和服务业，尤其是在具有更高附加值的领域专业化方面已取得显著进展。

报告中同时也提及美国新关税政策的影响，其对依赖地区出口的经济体贸易活动产生影响。

对于越南而言，关键的解决方案不仅在于扩大出口市场，还在于巩固国内需求并提升产品价值。加快数字化转型，提高治理能力以及激发私营部门的创造力等将成为构建新一阶段增长基础的重要因素。此外，提高劳动生产率被视为推动经济向高质量增长模式转型的关键。聚焦体制改革，激发创新活力以及提升劳动力技能，将帮助越南不仅保持高速增长，还能提升发展质量，实现包容且可持续的增长目标。（完）