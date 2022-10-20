世行：2022年第三季度越南经济增长令人惊讶

10月20日，世界银行公布了2022年10月越南经济更新报告，其中指出，2022年第三季度，越南经济增长率较高，达13.7%，高于2021年同期水平。此外，基于出发点低效应，累计2022年前三个季度经济增长指数较去年同期达8.9%。

据世行的报告，今年第三季度各项经济活动更活跃，工业生产和零售营业额增速高。然而，9月份，因主要市场的需求减弱，进出口增长放缓。9月分引进的外资额也下降。

目前，能源价格已降温，但居民消费价格指数（CPI）的通胀率从8月分的2.9%上涨至9月份的3.9% 。核心CPI也从8月份的3.15%上涨至9月份的3.8%。第三季度商业汇率增速比第二季度下降。

信贷增长从8月份的16.2%增至9月份的17.2%。因贷款需求大，银行间隔夜利率已从8月份的3.5%增至10月中旬的5.48%，创下2013年以来新高。

越南盾对美元贬值。9月份预算平衡首次出现支出赤字，为5亿美元，前9月出现收入赤字105亿美元。

世行的报告还指出，尽管经济正快速复苏，但政治不稳定问题增加影响到全球经济正致使全球融资条件缩紧。其要求需增加政策警惕性和灵活性。在经济未全面复苏和主要出口市场增长预期减弱的情况下，主动性财政政策旨在援助经济。今后，各级和各行业需紧跟经济结果并配合货币政策。此外，需提高金融银行领域的透明度，及时公布银行领域的营业结果，增加企业治理和风险管理监督等。（完）