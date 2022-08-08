世行预测2022年越南GDP增长率达7.5%

2022年越南GDP增长率达7.5%，2023年有望达6.7%。这是世界银行于8月8日在首都河内举行新闻发布会上公布《2022年8月越南经济更新报告：教育促进增长》（以下简称《报告》）所强调的内容。

该报告涉及越南经济的最新发展情况，对经济的中短期前景进行预测； 并就与越南经济增长前景相关的内部和外部风险进行评估。

世界银行驻越南首席代表卡罗琳•特克

（Carolyn Turk）认为，受新冠疫情冲击两年后，全球经济环境面临更多挑战。新的经济冲击正在增加不确定性，并给全球经济蒙上阴影。

卡罗琳•特克说，尽管全球环境充满挑战，但基于之前的

预测

，越南经济前景仍然看好。 随着经济活动继续恢复正常，预计 2022 年 GDP 将增长 7.5%，2023 年增长 6.7%。

世界银行驻

越南

代表处高级经济专家马达尼（Dorsati Madani）就报告作出详细分析时认为，尽管遭遇冲击和不确定性不断增加，越南的经济仍处于经济复苏的道路上。在严厉实施社交距离措施和 2021 年第三季度 GDP 急剧下降之后，由于新冠疫苗接种覆盖率处于较高水平为全面重新开放创造条件，越南经济将从 2021 年秋季开始重拾复苏势头。 到2021年12月底，约80%的人口已全面接种疫苗，出行限制逐步解除。 越南经济将迅速复苏，2021年第四季度经济增长5.2%，2022年第一季度增长5.1%，

2022年

第二季度增长7.7%。

尽管越南经济迅速复苏，但仍然缺乏全面性和均衡性，特别是服务业才正在复苏中。预计增长动力将从依靠外需转向依靠内需，从制造业转向服务业。

另一方面，由于外部需求疲软，预计工业生产将放缓。 通胀率预计将在 2023 年上升至 4%，然后在 2024 年降至 3.3% 。 对外经济方面，由于大宗商品出口保持稳定，国际旅游业复苏，外汇充足，预计中期内经常账户将恢复小幅顺差（占GDP的0.2-0.6%）。

世行专家建议，短期内，越南需要通过加快各项目实施，全面实施经济复苏和发展扶持计划。预计，复苏计划将加大对实体基础设施和数字技术的投资力度，有助于在短期内推进国内需求的复苏过程，同时提高越南的长期潜在增长率。

世行的报告还指出，在通胀风险上升的背景下，越南需要采取更加灵活的货币政策，并加强金融风险的防范，以提高经济银行体系的韧性。

世行报告还建议越南加大在气候适应方面的公共投资和私人投资力度，其中包括在九龙江三角洲等关键地区的投资。这就是增强越南经济韧性的一种方式。（完）