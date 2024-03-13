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世界顶级交响乐团赴越参加《四季》音乐会
世界顶级交响乐团——凡尔赛宫皇家歌剧院管弦乐团将在维瓦尔第《四季》作品诞辰300周年之际演奏这一有史以来最受欢迎的经典作品。
《四季》全套分四部协奏曲，恰好是春、夏、秋、冬四首。《四季》音乐会是由还剑湖歌剧院同越南IB Group联合举行题为“2024-2025年音乐季节”（Musical Seasons）的系列国际艺术活动的开端。这一系列活动将带来极致的艺术体验，让国内观众有机会欣赏世界级演出。
“2024-2025年音乐季节”系列活动由5项活动组成，为观众献上世界各地著名作曲家不同流派的经典艺术作品。每项活动都会带给观众不同情绪与体验，带他们进入与自世界各地才华横溢的艺术家和著名乐团一起探索音乐多维之美的旅程。
2024年11月，维也纳室内乐团(Vienna Chamber Orchestra)将参加《维也纳》音乐会。
凡尔赛宫皇家歌剧院管弦乐团2025年3月演奏法国作曲家乔治·比才（Georges Bizet）的经典歌剧《卡门》（Carmen）将标志着系列国际艺术活动的结束。
值此机会，还剑湖歌剧院同越南航空总公司（Vietnam Airlines）签署了合作协议，双方将联合举行各项国际艺术活动，向世界推广越南文化艺术，吸引国际友人到访越南等。（完）