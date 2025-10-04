世界银行将支持越南推进多项大型基建项目

财政部副部长陈国方近日会见了世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼(Mariam Sherman)，双方就制定新的《国家伙伴框架》、拓展融资渠道及世行支持越南基础设施建设的工具与方案进行了深入探讨。



陈国方高度评价世行与财政部的长期有效合作，指出世行提供的贷款与技术支持有力推动了越南经济社会发展多项重要计划与项目的实施。



玛丽亚姆·谢尔曼表示，世行与越南的合作已超越单纯融资，未来将更注重协助政府优化资源配置，发展符合未来市场需求的基础设施。她强调，越南需明确2030年前的重点投资项目，并积极吸引私营部门参与。



世行分析指出，越南基础设施投资需求远超其预算承受能力。即便公共投资提升至GDP的8.6%，资金缺口依然显著。为此，世行建议越南明确区分税收预算与融资来源，将贷款、债券等作为填补资金缺口的重要工具。



世界银行代表同时建议，越南在制定至2030年的基础设施发展计划时，应优先选择经济社会效益最高的项目，同时确保公共债务处于安全水平。



关键在于设计合理的融资结构，在具体领域中统筹协调国家预算、贷款、债券、股权资本与私人资金。

玛丽亚姆·谢尔曼表示，世行愿动员全球专家团队，支持越南在政策制定、解决方案咨询及新型金融工具应用等方面的工作，并认为当前是推动双方战略合作的关键时期。



玛丽亚姆·谢尔曼高度评价财政部正在制定的《2026—2030年官方发展援助资金筹措与使用战略》及五年期财政预算计划。世行指出，对于投资规模达数百亿美元的基础设施项目，仅依靠国家预算和ODA资金难以满足全部需求，必须进一步拓宽多元化融资渠道。以铁路等特定领域为例，可考虑作为试点，引进世行推荐的新型金融产品，特别是在当前国际利率波动较大的背景下更具实践意义。



陈国方表示，财政部将在基础设施融资战略中发挥统筹作用，由其下属三个部门分工协作：债务与对外经济管理局负责与世行协调，国家预算司统筹公共资金，招标管理局推动私营部门参与。



据悉，越南目前使用世行贷款的新项目共36个，总额逾30亿美元。其中3个项目已签署协议，金额4.68亿美元；2个项目正在谈判；另有多个项目处于不同推进阶段，涵盖城市发展、交通、渔业、清洁水、农业及气候变化应对等领域。（完）