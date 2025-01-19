世界经济论坛专家对越南“新纪元”充满信心

李朱玉认为，世界正迈向新时代，正因如此，今年会议选择的主题为“智能时代的合作”。他表示相信世界正从工业时代转向智能时代，因此需提前准备或预期新技术的重要影响和提前评估情况以及利用技术优势来发展经济的需求。

李朱玉表示，近年来越南一直努力加强与各多边机制的合作。这具有重要意义，原因有两个。一是，在当今数字经济发展的背景下，多边协议肯定能够以非常有利的方式为越南定位。东盟成员国正在热烈讨论建立共同市场和数字经济共同标准的问题，而世界经济论坛正在支持该地区的这一进程。

第二个原因是，世界经济论坛高度评价越南与多边机制之间的合作，因为新技术将倾向于优先考虑那些敢于走在前沿的人。从这个角度来看，可以看到越南正在采取有效的步骤，而最近河内公布的一些数据也证明了这一点。

“就GDP而言，越南的经济增长值得注意。然而，在准备进入一个新时代，尤其是当越南设定到2045年成为高收入国家的目标时，我们认为越南需要抓住新技术，并且还需要转型和进一步培训。我认为越南正朝着正确的方向前进，并已准备好提供更多工具以实现既定目标，” 李朱玉说。

李朱玉在采访中还对越南政府总理范明政率领越南高级代表团将出席在达沃斯举行的世界经济论坛年会。他强调，这对世界经济论坛意义重大，因为直接参与使我们更加坚定信心，认为高级领导人的出席有助于增强和建立各方之间的信任。此外，领导人的参与也体现了他们对合作建设进程的承诺，并传递信息，同时倾听和采纳有关各方反馈意见。”

李朱玉表示，论坛正在为越南高级代表团的此次出席会议做准备，力求使此次访问取得有意义的成果。同时，世界经济论坛还希望取得具体成果，如扩大投资促进网络、建立伙伴关系，并明确展现越南在多边国际框架中的地位和贡献。（完）