不断推进越南国会与中国全国人大之间的合作关系

越通社驻北京记者报道，对中国进行工作访问期间，8月20日，越共中央委员、国会副主席、越中友好议员小组主席陈光方会见了中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际。

会见中，越南国会副主席陈光方转达了越共中央总书记苏林及越南主要领导人向中共中央总书记、国家主席习近平和中国主要领导人致以亲切问候与美好祝愿；同时转达了国会主席陈清敏向中国全国人大常委会委员长赵乐际致以的问候与访越并共同主持越南国会与中国全国人大合作委员会第一次会议的邀请。

越南国会副主席陈光方高度评价两党、两国关系以及越南国会与中国全国人大之间交流与合作关系的积极进展。他同时强调，越南始终重视与中国加强双边关系，并将其视为优先事项之一。

陈光方通报了越南近年来的经济社会发展成就，并透露越南已颁布四大战略决议，涉及推动经济发展、科技创新、国际融入以及完善体制和立法建设等内容。越南还在推进行政单位和国家机关重组，并开展两级地方政府。

为有效落实两党、两国最高领导人达成的高层共识，陈光方建议两国立法机构继续发挥近期取得的合作成果；加强各级、各专门委员会、友好议员小组及两国地方间的经验交流，涵盖立法工作、监督、反腐败、建设社会主义法治国家、国家治理与社会管理等领域，以进一步便利两国经济对接和发展战略的实施，构建全面、深入的合作模式，其中包括战略性交通基础设施对接、创新合作、科技合作、数字经济和绿色发展等。

在真诚友好的气氛中，中国全国人大常委会委员长赵乐际转达了中共中央总书记、国家主席习近平及中国主要领导人向越共中央总书记苏林及越南主要领导人致以问候和美好祝愿；对国会主席陈清敏的问候表示感谢，同时表示愿意接受邀请尽早访越。

赵乐际为中国全国人大与越南国会关系乃至越中两党、两国合作近年来取得良好成果感到高兴，对越南颁布关于促进经济、科技、融入国际一体化、完善法律体制、国家行政单位重组、实施两级地方政府模式等的新政策表示祝贺。

中国全国人大常委会委员长赵乐际强调，中国党、国家始终将发展对越关系确定为周边外交政策中的优先方向，愿意与越南一道，落实好两国高层领导所达成的高度共识和协议。

赵乐际强调，中国全国人大愿同越南国会加强交流，就社会主义法治国家建设开展互学互鉴，为两国务实合作提供法律保障。

此前，8月19日下午，越南国会副主席陈光方率工作代表团造访越南驻华大使馆，并与大使馆干部馆员进行交谈。（完）