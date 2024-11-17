不断巩固越南与蒙古的全面伙伴关系

*70年的牢固友谊

在建交初期，两国通过多次历史性访问进一步巩固了友谊。1955年，胡志明主席访问蒙古；1959年，蒙古部长会议主席尤睦佳·泽登巴尔访问越南。在战争时期，蒙古向越南提供了物质和精神上的援助。这一关系为两国的全面合作关系奠定了坚实基础。

历经70年的发展，越南与蒙古的传统友谊不断得到巩固和发展，两国高层领导保持了频繁的互访与交流。

目前，两国保持着副外长级别的政治磋商机制以及越南-蒙古政府间经济贸易与科技合作委员会机制。

在地区和多边论坛上，两国继续密切合作，相互支持和帮助。两国关系是基于两国在和平、发展与稳定方面的共同利益而得到推动。

*建立全面伙伴关系——两国关系提质升级的重要里程碑

2024年，越共中央总书记、国家主席（现任总书记）苏林对蒙古进行国事访问，成为了两国关系的重要里程碑。

在此次访问期间，两国高层领导一致同意将双边关系提升为“全面伙伴关系”，并继续拓展合作。

双方同意进一步加强高层及各级别的互访与交流；支持扩大两国人民之间的密切关系；研究建立部门间和地方间新的合作机制的可能性；扩大在国防、安全和执法领域的合作；深化经贸和投资合作；促进农业、科技、交通运输、文化、体育、旅游、教育、劳务、环境和社会保障等领域的务实合作；强化区域和国际合作。

两国高层领导共同见证了多部门和地方7项合作文件的签署。此外，“越南文化日”等活动在蒙古成功举办，进一步加深了两国人民的相互理解与情感联系。

*经贸合作取得积极进展

平顺省Mian Farm农场。图自越通社

近年来，两国在经济、贸易和投资领域的合作迅速发展。双边贸易额从2017年的4140万美元增至2022年的8500万美元，并在2023年达到1.32亿美元。2024年前7个月，双边贸易额达6550万美元，两国力争将贸易额尽快提升至2亿美元。

越南向蒙古出口的主要产品为农产品和食品，从蒙古进口羊毛地毯、山羊绒制品及皮革制品。

专家指出，越蒙在多个领域的合作关系，尤其是经济、贸易和农业领域的合作不断扩大，展现出巨大的发展潜力。在经济方面，双方可以重点发展采矿、炼钢、农产品和食品的进出口以及畜牧业相关产品的生产与贸易等优势领域。

特别是在2023年蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫访越期间，双方签署了关于外交护照、公务护照和普通护照持有者免签协议，为两国人民的往来和贸易往来创造了便利条件。

*多领域合作成效显著

越南与蒙古在文化、旅游、教育和民间交流等领域的合作范围不断扩大。目前，两国众多学生在对方国家留学。

两国还通过文化与艺术交流加深了彼此的理解。位于蒙古首都乌兰巴托的胡志明文化中心不仅是两国友谊的象征，也是推广越南文化的重要场所。

70年来，越南与蒙古的友谊不断得到培育和巩固。两国领导人始终重视并希望进一步推动双边关系在多个领域的发展。这种牢固的友谊基础将为今后进一步深化越南与蒙古合作关系开创更多机遇。（完）