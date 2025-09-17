不断培育越澳关系走向深入

据越通社驻悉尼记者报道，双方已制定《2024-2027年行动计划》以落实这一关系框架，重点聚焦六大支柱领域，包括深化政治、国防安全与司法合作；促进经济联结；加强知识交流与民间联系；强化气候、环境与能源合作；支持科技、创新与数字化转型；巩固地区和国际合作。



这些领域既是双方共同关心的问题，也是当前各自国家的政策重点。截至目前，双方已协调完成或按进度推进了该行动计划中180项措施中的96%。今后，越澳关系将在六大支柱领域继续得到有力落实，争取取得切实、具体成果。



近期，两国高层官员也不断开展往返访问，为双边关系注入新的动力。继澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于2023年6月访越之后，范明政总理于2024年3月访问澳大利亚，双方宣布将关系提升为全面战略伙伴关系。其后，越南政府副总理兼外交部长裴青山于2024年10月访问澳大利亚，并共同主持新一轮双边部长级会谈，继续推进经贸、安全、援助等领域的对话机制。今年8月，外交部副部长阮孟强访问澳大利亚，并共同主持了首次副外长级战略对话。最近，澳大利亚总督莫斯廷于9月10日对越南进行了国事访问。



越南驻澳大利亚大使范雄心。图自越通社

按计划，9月16日至22日，越共中央宣教与民运部部长阮仲义将率团访问澳大利亚。越南驻澳大利亚大使范雄心表示，凭借丰富而务实的活动，此访将有效推动政治合作、党际交流以及在教育、信息、文化、科技、创新等领域的合作，从而不断巩固和加强双边战略互信，为地区和平、稳定与发展作出贡献。同时，两国人民之间的相互理解与联结以及越澳友谊也将继续得到深化。



范雄心大使还指出，在澳大利亚有着相当庞大的越南人社群，约有35万人。特别的是，在澳大利亚，越南语是使用最广泛的四种语言之一，仅次于英语、汉语和阿拉伯语。在不久前的访越行程中，莫斯廷总督与越南高层领导人就澳大利亚越南人社区的发展及其对两国关系的积极贡献进行了交流。越共中央宣教与民运部部长阮仲义此次访澳，体现了越南党和国家对侨胞的持续关心与肯定，同时也是对侨胞的鼓励和支持，彰显党和国家对旅居海外越南人的政策立场，即党和国家始终关注、关怀、重视并视海外越南人社区为不可分割的一部分，是越南民族共同体的重要资源，也是巩固越南与国际友谊的桥梁。（完）