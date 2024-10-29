《越南移民概况2023》出炉：展现越南在移民管理方面的努力

10月29日，越南外交部与国际移民组织（IOM）在河内联合举行研讨会，发布《越南移民概况2023》。

越南外交部部长助理阮明宇表示，越南目前不仅是移民的原籍国（始发地），也是移民的接收国和中转站。

越南曾于2011年和2016年两次发布了《移民概况》。2023年移民概况有许多亮点，如首次增加了外国移民流入情况以及与外国移民相关政策的分析。这份移民概况还全面分析和评估了确保移徙过程中妇女权利的政策执行情况。

阮明武强调，促进合法移民、预防和打击非正规渠道移民、确保安全移民、保护移民合法权益一直是越南的一贯政策。阮明武重申，越南愿与各国及国际组织加强在这一领域的合作，如加强移民管理经验交流、建立移民数据库等。

国际移民组织代表团代理首席代表 Mitsue Pembroke 女士表示，《越南移民概况2023 》通过数据和分析提供了更加全面的视角。移民概况帮助我们更好地了解移民趋势，同时掌握相关挑战。

《越南移民概况2023》数据显示，2017~2023年期间，劳务移民仍是越南的主要移民类型，有近86万名劳工通过劳务合同前往国外工作，相当于每年有超过10万名越南劳工出境，主要集中在日本、台湾（中国）和韩国。出国留学的越南学生也不断增长，预计超过 25 万人，主要分布在韩国、日本、澳大利亚、美国、中国台湾、加拿大、中国大陆、英国和德国。越南移民中的女性比例呈上升趋势。入境越南的外籍移民也相对多样化，2017~2022年有475198名外国人获得工作许可证。

《越南移民概况2023》还提出了确保安全移民、防止非法移民、打击跨境人口贩卖等挑战，同时提及“人才外流”现状、人工智能取代低技能人力资源等问题。

该移民概况建议越南政府需要采取配套措施，最大程度地解决挑战，同时在“人才外流”情况下，将挑战转化为机遇，以不同形式让移民为国家贡献力量。（完）