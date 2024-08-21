《越共中央总书记阮富仲》一书交流座谈会在韩国举行

作者赵哲贤（Cho Chul-hyeon)的《越共中央总书记阮富仲》一书交流座谈会在韩国首都首尔大韩出版文化协会 (KPA)总部举行。

据越通社记者报道，该交流座谈会由韩越文化交流协会（KOVECA）同AJU News传媒集团、Bichaena文化交流组织和Roundabout出版社联合举行。 这本书讲述了阮富仲总书记职业生涯的主要阶段，详细介绍了至今有关总书记的青年时代和大学时代鲜为人知的信息。除此之外，这本书还介绍了他在越南共产党的言论机构——《共产杂志》担任记者期间撰写的多篇文章。 出席座谈会的代表们已为已故总书记阮富仲默哀一分钟。其后，AJU News、韩越文化交流协会和Bichaena组织等领导已分别发表意见。AJU News集团总裁Kwak Young Gi高度评价关于已故总书记阮富仲总书记一书的传播力。他表示，在读完由赵哲贤编撰的关于阮富仲总书记的个人履历后，他充分感受到阮富仲是真正的民族英雄，正直、谦虚并受越南人民爱戴的领导人。这本书是值得阅读的，是宝贵的参考资料。

前韩国保健福祉部长官车兴奉（Cha Heung Bong）在座谈会上称赞了《越共中央总书记阮富仲》一书。通过这本书他学会许多东西。这本书帮助了解已故总书记阮富仲从高中生到赴前苏联留学，他提倡反腐败斗争等的过程。他同时认为，阮富仲在越南现代社会中起着巨大的作用。

车兴奉同时认为，这本书是各位欲了解和研究越南现代历史的研究人员的宝贵参考资料。

赵哲贤作者在座谈会上对韩国和越南读者已关注这本书表示感谢。他分享说，将对这本书进行补充。（完）