《河内公约》——彰显越南在促进网络空间法治方面的积极贡献与努力

值此联合国成立80周年之际，第80届联合国大会第六委员会（法律委员会）于10月7日至10日举行"国家与国际层面法治"专题全体讨论，吸引绝大多数会员国与观察员国参与发言。

据越通社驻纽约记者报道，联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德及多国代表在讨论会上指出，法治是联合国自成立以来贯穿《宪章》及各项活动的核心价值与精神。面对复杂的国际政治形势、持续存在的地区冲突与热点问题，特别是多边主义正遭遇前所未有的挑战，联合国领导人与多数代表呼吁各国通过在多边论坛、各地区及各国的切实行动，共同维护作为多边主义根基的法治精神。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在参与讨论时强调，弘扬、尊重并严格执行国际法是实现全球和平、安全与可持续发展的根本。杜雄越肯定联合国近年来在发展现代国际法体系进程中发挥着不可替代的作用，同时欢迎近期在完善全球法律框架方面取得的重要进展，包括即将生效的《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性协定》（BBNJ）、已获通过并将于2025年10月在河内开放供签署的《联合国打击网络犯罪公约》，以及各国启动《国际税收合作公约》谈判，起草关于反人类罪和自然灾害中保护民众的新法律文书等。

杜雄越表示，近年来越南主动参与国际法律进程，为上述重要文书谈判作出积极贡献。越南将于10月25日至26日在河内主办《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式，这正是越南致力于推动网络空间法治、与国际社会共同应对国际生活新兴挑战的有力证明。

杜雄越在讨论会上强调，作为曾经历战争与分裂的国家，越南比任何国家都更懂得和平与法治至尊的价值，因此始终坚持以国际法为基础，通过和平方式解决一切争端。基于这一原则立场，杜雄越重申各方在东海的一切声索与行动都必须符合国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。借此机会，越南代表团团长还介绍了近期国内推进社会主义法治国家建设的强劲改革进程：实施两级地方政府模式，修订宪法及多部基本法律，从而巩固从中央到基层的治理体系，为经济发展注入新动力，更好保障人民群众的权益。（完）