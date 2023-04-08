《孤独星球》推荐越南旅行中最具趣味的5种体验

美国权威旅行指南杂志《孤独星球》(LonelyPlanet)的作家布雷克·弗莱彻 (Brekke Fletcher) 选择越南作为专栏《别处》（Elsewhere）的美食探索目的地。

具体是，作家布雷克·弗莱彻与摄影师清黄在越南进行了9天美味探索之旅。

雷克·弗莱彻分享：“在河内的街道上驾驶摩托车一直是我一直想尝试但一直没有勇气尝试的事情。著名厨师安东尼·波登（Anthony Bourdain）曾告诉我，探索河内或越南的最佳方式是坐在摩托车上，戴上头盔，像这里的数百万当地人一样沉浸在生活中。每一分钟都会充满喜悦和惊喜”。

此外，《孤独星球》的作者还回顾了他探索越南的旅程中最具趣味的5种体验。

一、乘坐韦士柏（vespa）摩托

在胡志明市的第一个晚上，她选择坐在古老的韦士柏摩托的后座上，并驶向市中心，以品尝当地集市的各种风味美食，其中烤鸭或面包给她留下了非常深刻的印象。

二、探索九龙江三角洲

来到槟椥省，雷克·弗莱彻有机会乘船游览越南西部河域。此外，她还在一家手工艺作坊停留，并与当地农户共进午餐。

三、乘坐火车前往顺化市

《孤独星球》的作者毫不犹豫地称赞从西贡到顺化的铁路之旅是东南亚最美丽的铁路之旅之一。 游客可以欣赏自然风光和当地生活，还可以从路边上的摊贩那里购买小吃。

四、参观兰夏湾

在许多外国游客不为人知的美丽海湾上巡游，对弗莱彻来说也是一次难忘的经历。划皮划艇进入海蚀穴，并在太阳下山时喝鸡尾酒是她认为大家绝对不可错过的事情。

五、与河内人家供餐

最后一晚，她决定去河内一户人家家里吃顿饭。在这里，弗莱彻有机会享用由鲶鱼制成的炙鱼脍，这道菜被称为河内的特产。（完）