《咖啡面包》燃爆河内舞台：越韩首部革命音乐剧重现八月革命

在举国欢庆八月革命胜利暨国庆80周年之际，由越南与韩国艺术家联合创作的首部革命题材音乐剧《咖啡面包》近日在河内成功首演。该剧以艺术为桥梁，再现民族解放斗争的光辉历程，成为两国文化交流与历史共鸣的新象征。



跨国合作致敬历史



作为越南话剧院与Metaforce越南公司联合推出的重点剧目，《咖啡面包》历经精心筹备与排练，最终亮相首都舞台。该剧以八月革命前的越南社会为背景，真实刻画了人民在殖民统治下的苦难与觉醒。在党和胡志明主席的觉醒与领导下，爱国的小资产阶级不仅捐资出力，还甘愿牺牲生命投身革命，为总起义的胜利、推翻殖民与封建统治、夺取政权并建立越南民主共和国作出了贡献。



剧中主角春与保夫妇以送面包为掩护秘密支援革命，成为千千万万爱国者的缩影。作品虽未直接呈现胡志明主席的形象，但其革命理想与精神贯穿全剧，深刻感染现场观众。



剧名《咖啡面包》源自越南人日常熟悉的饮品与食物，寓意平凡而坚韧、富有爱国精神的越南人民。音乐既具史诗感，又贴近现代生活；舞美设计简约而意境深远，配合灯光与道具真实还原80多年前的历史场景；舞蹈融合日常语言与象征性语言，使人物心理更为鲜明。该剧汇聚了来自越南与韩国的强大创作团队。



艺术语言跨越国界



该剧由韩国团队担任编导、舞美、作曲等核心创作，通过极具视觉张力的舞台语言跨越文化障碍，实现历史题材的深情诠释。舞台设计简约而富有象征意义，灯光与道具精准还原历史氛围；音乐融汇史诗性与现代感，主旋律深切动人；舞蹈编排融合生活动作与象征语言，细腻传达人物情感。



音乐剧在热烈的氛围中落幕，整个剧场飘扬着红旗，观众齐声高唱《进军歌》，与舞台上的演员融为一体，重温80年前八月革命和国庆的壮烈氛围，动人心弦。

观众阮红明感慨道：“观看演出仿佛置身历史现场，故事真实感人，唤起深沉的家国情怀与团结精神。”



艺术总监朴贤宇表示，音乐剧《咖啡面包》旨在引导人们铭记争取民族独立的斗争历史，铭记那些不应重演的牺牲与损失，弘扬爱国主义精神，共同创造更加美好的未来，希望该剧能够成为传承历史、激励后人的优秀文艺作品。



导演赵俊希表示：“胡志明主席关于独立自主的思想成为两国共同回顾历史和展望未来的精神财富。希望这部剧成为连接越韩的文化桥梁。”



越南话剧院院长、优秀艺术家乔明孝表示，该剧是越韩两国一流艺术团队为国庆献上的一份深情厚礼，作品既具有较高的艺术水准，又承载着深刻的历史教育意义。



据制片人阮氏梅娟介绍，《咖啡面包》是献给越南建国80周年的一份深情礼赞。通过越韩艺术家的协作，创作团队希望打造出一部兼具艺术价值与社会意义的作品，并搭建起连接艺术、历史与观众的“文化桥梁”，使其影响力不仅限于越南，更扩展至区域乃至国际舞台。（完）