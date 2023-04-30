《可持续开发和利用资源、保护海洋岛屿环境战略》获批

越南政府刚颁发了有关批准《可持续开发和利用资源、保护海洋海岛环境战略（至2030年及展望至2050年）》的48号决议（48/NQ-CP）。

上述战略的至2030年总体目标为：合理开采、有效利用海洋岛屿资源，为经济社会发展和国防安全保障、国际合作服务；海洋环境污染得到有效抑制；海洋、沿海和海岛生物多样性得到保护和恢复；海洋自然遗产、文化遗产得以传承和发扬；尽可能降低自然灾害造成的影响，主动有效应对气候变化和海平面上升，朝着将越南发展成为因海而强、因海而富的国家目标迈进。

到2030年，海洋、海岛资源得到合理开发；促进海洋经济按照以下优先原则发展，包括：旅游和海上服务、航海经济、石油及其他矿产资源开发、海产养殖和捕捞、沿海工业、可再生能源及新的海洋经济产业、提高社区的生活水平和生计水平等。

与此同时，控制、预防和减少海洋环境污染。陆海污染源、跨界污染、海洋环境污染事件、海洋塑料垃圾污染问题等得到有效监测、控制和管理。

到2030年，沿海城市的100%有害垃圾和生活固体垃圾得到收集和处理；100%的经济区、工业园区和沿海都市区朝着可持续、生态、智能、适应气候变化和海平面上升、拥有集中式水处理系统、满足与环境、海洋环境容量和海洋岛屿生态系统的复苏力相关的标准和规定的方向得到规划和建设。

同时，做好海洋、沿海和海岛生态系统管理保护工作，将海洋和沿海保护区的总面积增加到国家海洋自然面积至少6%的目标。

在可持续利用资源和保护海岛环境，以及增强自然灾害、气候变化和海平面上升影响预报预警能力的基础上有效应对自然灾害、气候变化和海平面上升。

海洋岛屿调查和研究工作基本满足自然资源可持续开发和利用、环境保护、海洋岛屿生物多样性保护、海洋文化遗产价值保护与弘扬，防范自然灾害，应对气候变化和海平面上升等活动的需求，进而为促进海洋经济可持续发展作出贡献。

建立一个有关资源和海岛资源环境的综合信息系统，确保信息整合、共享和更新性。

到2050年，海洋岛屿资源得到合理开发和有效使用，进而在绿色增长、海洋生物多样性得到保护、海洋岛屿环境得到改善、社会与自然和谐共存的基础上将越南打造成为靠海富强的国家。（完）